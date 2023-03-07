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    馬祖3/6開放固網上網！中華電信完成微波擴充 傳照片打卡都沒問題

    中華電信網路分公司總經理簡志誠（中）說明微波擴充情況。（記者鄭瑋奇攝）

    中華電信網路分公司總經理簡志誠（中）說明微波擴充情況。（記者鄭瑋奇攝）

    2023/03/07 12:29

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華電信2條連接馬祖的台馬海纜分別於今年2月2日、2月8日遭船舶扯斷，影響馬祖地區通信。中華電信網路分公司總經理簡志誠今天（7日）表示，斷纜後，中華電信嘗試很多方式擴充微波容量，讓原預定3月中旬才能完成的1.6 Gbps擴增案提前於3月3日完工，經測試，3月6日啟用，擴增後，台馬微波系統總容量由2.2 Gbps提升至3.8 Gbps，行動上網頻寬速度加快，同時也開放民眾使用家中固網上網。

    台灣馬祖間電信聯通主要靠海纜，只要2條海纜中任何一條光纖連接就能滿足通訊，但2月2日、2月8日2條光纜先後中斷，雖然可啟動備援微波，仍衝擊馬祖地區通信；簡志誠表示，目前海纜修復最快要到4月，這段期間會用很多方式擴充微波，現在已經擴充到3.8Gbps，可紓解馬祖地區行動上網及寬頻上網問題，若到馬祖旅遊，傳文字、圖片、上網打卡都不成問題，在使用峰值比較低時，傳影片、看影片也能很順暢。

    中華電信網路分公司協理何業勤表示，2條海纜都斷裂後啟用微波備援，提供2.2Gbps容量，優先讓民生、政府、國安、電話服務使用，這段期間電話通信未受到阻礙，一般客戶使用行動寬頻的網速較慢、固網寬頻暫不提供，現在經緊急調用南投、屏東備援微波天線，完成擴充至3.8Gbps之後，容量提升76％。根據統計，過往馬祖使用的峰值是8至9Gbps，平常平均約6至7Gbps，現在微波擴充至3.8Gbps，且還未開放MOD（約佔2Gbps）使用，非峰值時上網能較為順暢使用。

    簡志誠表示，目前已陸續聯絡10多艘海纜修復船舶，4月中下旬修復是沒有問題，但要視船舶來台情況，希望提早到3月底至4月初。除海纜修復之外，中華電信也會持續擴充微波容量，預計5月增至4.4Gbps、9月6.1Gbps、年底達8.1Gbps，未來再度有海纜雙斷情況發生時，轉換微波備援系統後，能讓民眾使用上感覺不到差異。

    除了微波備援系統之外，中華電信還有最後衛星備援手段，簡志誠表示，海纜、微波若都中斷的話，使用衛星能有100M的容量，行動電話、固網語音保持暢通，台馬之間連繫不會中斷。

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