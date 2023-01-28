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    明起國道車流可望恢復正常 僅剩國5長時間壅塞

    春節連假進入倒數，國道5號28日陸續湧現收假北返車潮，坪林路段車流大致順暢。（記者廖振輝攝）

    春節連假進入倒數，國道5號28日陸續湧現收假北返車潮，坪林路段車流大致順暢。（記者廖振輝攝）

    2023/01/28 20:17

    〔記者丁奕／台北報導〕今年春節連假長達10天，明（29）日初八是春節連假最後一天；高公局預測，國道交通量明天將恢復正常，以北上車流為主，比平時週休二日的車流量還略少一些，西部國道下午仍有部分路段壅塞，但預估長時間壅塞路段僅國五北向路段。

    高公局交管組科長楊進彥表示，平常週休二日的國道交通量平均為100百萬車公里，而今日初八預估交通量為95百萬車公里，比平常的假日再稍微少一些。預計今日國道仍以北返車流為主，主要壅塞路段仍是國五宜蘭－坪林，預計上午開始出現車流，晚上六點後可紓解。

    高公局預報員黃郁凱表示，明下午3點到5點左右，西部國道將有部分路段壅塞，包含國一西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、國三竹山-中興、關西-大溪。 建議於南部北返民眾於9點前出發，中部北返民眾於中午12點前出發；從國五北返的民眾則建議於早上9點前出發。

    高公局表示，明日國道相關疏導措施包括：下午3時至晚間8時國五蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、凌晨零至五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    高公局指出，今國道一度發生邊坡起火影響視線，今日上午10時45分於國3南向173.5公里處（清水路段）發生邊坡起火事件，濃煙影響行車視線，於下午17時45分處理完成。

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