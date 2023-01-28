絆倒縫十幾針！新竹年貨大街暗藏「仆街」殺手 市府致歉

新竹市年貨大街電線走道成「仆街」殺手，有民眾被絆倒縫了十幾針，市府已要求廠商改善。（記者洪美秀攝）

2023/01/28 20:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市年貨大街因疫情睽違4年終於恢復舉辦，卻有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，自稱被年貨大街夜市攤位的電線走道絆倒，不僅血流不止還破相，額頭縫了10幾針，廠商後來雖用地毯加蓋，仍造成逛街民眾及推輪椅者不便，直呼逛個夜市很掃興。

新竹市府發言人施淑婷今天（28日）表示，在上週得知市民朋友受傷的訊息後，已立刻請科長與主辦廠商前往傷者家中慰問，並請廠商立即改善以及加強安全措施，市府再次表達不捨與慰問，後續也會持續提供必要的協助。市府也將持續加強巡視安全，避免類似狀況再次發生。

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不過，這位傷者在社團的貼文疑似被下架，有網友在臉書截圖指出，新竹市的年貨大街其實就是夜市，但夜市攤位間的動線規劃不理想，電線走道未完全包覆，導致民眾行走困難，稍不留意就容易撲街，而電線走道就成了「仆街」殺手，很多逛夜市民眾被電線走道絆倒，顯見廠商鋪設電線走道粗糙，才導致民眾跌倒受傷。

即使後來廠商用地毯或麻布將電線走道鋪蓋著，但仍造成娃娃車及輪椅族的不便，行走在年貨大街的夜市攤位一直卡卡的，也因為電線走道的關係，逛起夜市相當掃興。

對此，市府強調，已請廠商改善，並用交通錐將電線走道圍著，避免逛街民眾再有類似意外發生。

新竹市年貨大街電線走道成撲街殺手，有民眾被絆倒，額頭縫了十幾針。並PO文到臉書社團《新竹爆料公社》。（取自臉書社團）

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