為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    絆倒縫十幾針！新竹年貨大街暗藏「仆街」殺手 市府致歉

    新竹市年貨大街電線走道成「仆街」殺手，有民眾被絆倒縫了十幾針，市府已要求廠商改善。（記者洪美秀攝）

    新竹市年貨大街電線走道成「仆街」殺手，有民眾被絆倒縫了十幾針，市府已要求廠商改善。（記者洪美秀攝）

    2023/01/28 20:01

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市年貨大街因疫情睽違4年終於恢復舉辦，卻有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」PO文，自稱被年貨大街夜市攤位的電線走道絆倒，不僅血流不止還破相，額頭縫了10幾針，廠商後來雖用地毯加蓋，仍造成逛街民眾及推輪椅者不便，直呼逛個夜市很掃興。

    新竹市府發言人施淑婷今天（28日）表示，在上週得知市民朋友受傷的訊息後，已立刻請科長與主辦廠商前往傷者家中慰問，並請廠商立即改善以及加強安全措施，市府再次表達不捨與慰問，後續也會持續提供必要的協助。市府也將持續加強巡視安全，避免類似狀況再次發生。

    不過，這位傷者在社團的貼文疑似被下架，有網友在臉書截圖指出，新竹市的年貨大街其實就是夜市，但夜市攤位間的動線規劃不理想，電線走道未完全包覆，導致民眾行走困難，稍不留意就容易撲街，而電線走道就成了「仆街」殺手，很多逛夜市民眾被電線走道絆倒，顯見廠商鋪設電線走道粗糙，才導致民眾跌倒受傷。

    即使後來廠商用地毯或麻布將電線走道鋪蓋著，但仍造成娃娃車及輪椅族的不便，行走在年貨大街的夜市攤位一直卡卡的，也因為電線走道的關係，逛起夜市相當掃興。

    對此，市府強調，已請廠商改善，並用交通錐將電線走道圍著，避免逛街民眾再有類似意外發生。

    新竹市年貨大街電線走道成撲街殺手，有民眾被絆倒，額頭縫了十幾針。並PO文到臉書社團《新竹爆料公社》。（取自臉書社團）

    新竹市年貨大街電線走道成撲街殺手，有民眾被絆倒，額頭縫了十幾針。並PO文到臉書社團《新竹爆料公社》。（取自臉書社團）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市睽違4年重啟年貨大街 民眾批：沒特色、淪一般夜市
    2023/01/22 15:16

    竹市睽違4年重啟年貨大街 民眾批：沒特色、淪一般夜市
    帶動舊城年節商機 竹市年貨大街營運首日湧人潮
    2023/01/19 12:13

    帶動舊城年節商機 竹市年貨大街營運首日湧人潮

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    竹市年貨大街強勢回歸 明起舊城商圈熱鬧開幕12天
    2023/01/17 16:57

    竹市年貨大街強勢回歸 明起舊城商圈熱鬧開幕12天
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播