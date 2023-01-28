民宿員工收到暖客「驚人數目」紅包 網嚇：是不是包錯！

日前有位網友表示，收到旅客送給民宿各員工的3000元紅包，驚人數目讓他備感心暖，而眾多網友也被該客的暖舉打動並表示「遇到好客人」。（圖擷取自爆料公社）

2023/01/28 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼有這麼好的客人！日前有位網友表示，收到旅客送給民宿各員工的紅包，竟然包了3000元，讓他吃了一驚，也備感溫暖，特地將此事分享到網路上。此文一出，眾多網友也被該客的暖舉打動並表示「遇到好客人」。

某網友週五（27日）發文表示，入住自家民宿的的旅客在隔天一早退房時，向原PO道「辛苦了，新年快樂」後，順勢將紅包一一遞給在場的每位民宿員工，總共發出5包，讓原PO又驚又喜。然而，驚喜不只如此，原PO在文中說道「原本想說大概1、2張國父（新台幣面額100元）的小費」，沒想到該名網友打開後發現紅包裡面有「3張小朋友」（總共3000元），如此豐厚的金額也讓該網友直呼「好暖心」。

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許多網友見狀，紛紛在貼文底下留言「遇到這樣的客人真的很難得 ….畢竟奧客比恩客來的多啊」、「客人很大方」、「這世界上肯大方的好人不多了」、「可能客人覺得服務好，價值已經超越原本房價，加上過年所以給你們大家bonus」，更有網友笑稱「客人是郭台銘嗎？」、「民宿員工一個人一包，一包就三千 天啊，肯定是拿錯紅包了」。

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