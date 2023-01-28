為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    本土疫情春節新高！40多歲男併肺、肝膿瘍惡化死亡

    今天新增20例本土病例死亡個案。（指揮中心提供）

    今天新增20例本土病例死亡個案。（指揮中心提供）

    2023/01/28 14:23

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，今天增加2萬7159例本土個案是春節假期新高點，較上週同期增加3成以上；一名40多歲男性去年底染疫後，本月中旬因併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於本月15日病況惡化過世。

    今天新增1特殊死亡個案，為一40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗。他在去年12月29日發燒、喉嚨痛，新冠快篩陽性確診，31日因呼吸困難至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫、糖尿病酮酸中毒、急性腎衰竭等病況。

    這名男性經收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療，住院期間併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於本月15病況惡化過世，死因為新冠肺炎、肺膿瘍、肝膿瘍。

    今天新增20例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上武肺疫苗。確診日介於去年12月7日至今年1月23日，死亡日期介於今年1月15日至1月25日。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情快速升溫！今本土27159例 較上週六增30.7％
    2023/01/28 14:08

    疫情快速升溫！今本土27159例 較上週六增30.7％
    偽造武肺確診病歷不出庭 美國男被加判10年有期徒刑
    2023/01/28 13:38

    偽造武肺確診病歷不出庭 美國男被加判10年有期徒刑

    余祥銓狂吃大餐不胖反瘦有隱情！
    美CDC示警︰同時打BNT次世代疫苗、流感疫苗 中風機率恐增
    2023/01/28 11:15

    美CDC示警︰同時打BNT次世代疫苗、流感疫苗 中風機率恐增
    中國來台旅客陽性率1.8％ 金馬春節交通專案無人確診
    2023/01/27 14:47

    中國來台旅客陽性率1.8％ 金馬春節交通專案無人確診
    2名20多歲女性死亡 長期臥床染疫後併發昏迷送醫不治
    2023/01/27 14:43

    2名20多歲女性死亡 長期臥床染疫後併發昏迷送醫不治
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播