本土疫情春節新高！40多歲男併肺、肝膿瘍惡化死亡

今天新增20例本土病例死亡個案。（指揮中心提供）

2023/01/28 14:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，今天增加2萬7159例本土個案是春節假期新高點，較上週同期增加3成以上；一名40多歲男性去年底染疫後，本月中旬因併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於本月15日病況惡化過世。

今天新增1特殊死亡個案，為一40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，曾接種3劑新冠疫苗。他在去年12月29日發燒、喉嚨痛，新冠快篩陽性確診，31日因呼吸困難至急診，檢查有肺炎併呼吸窘迫、糖尿病酮酸中毒、急性腎衰竭等病況。

請繼續往下閱讀...

這名男性經收治加護病房使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等治療，住院期間併發肺膿瘍及肝膿瘍，經積極救治仍不幸於本月15病況惡化過世，死因為新冠肺炎、肺膿瘍、肝膿瘍。

今天新增20例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、10例未接種3劑以上武肺疫苗。確診日介於去年12月7日至今年1月23日，死亡日期介於今年1月15日至1月25日。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法