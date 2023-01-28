賞櫻季來了！ 竹縣公開多處景點 走春拍美照探秘境

新竹縣府公開公開多條賞櫻景點，邀請民眾走春拍美櫻就來竹縣探賞櫻秘境。（縣府提供）

2023/01/28 13:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆年後就是櫻花季到來，新竹縣府公開多個賞櫻景點及秘境，像是竹東生態河濱公園、新埔日本公園及關西坪林國小附近，讓無法出國又想追櫻花的鄉親，也能到新竹縣來趟賞櫻小旅行，還可品嘗客家美食、拍美櫻。

縣府表示，這幾年成為台3線賞櫻秘境的竹東河濱公園，沿著台68快速道路橋下約2公里的步道，種滿兩千多株粉嫩櫻花，有八重櫻、山櫻花及吉野櫻等，當花期盛開時都吸引民眾來賞櫻拍美照，公園內還有各球類及溜冰運動設施場地，提供民眾邊賞花、邊健行。

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另台鐵內灣支線從橫山車站、九讚頭車站，一直到合興車站，沿線都有種植櫻花，鐵道、火車、櫻花合成一幅幅絕美景色，民眾可搭乘內灣支線火車沿線賞花，抵達終點站內灣站，再到附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花，逛內灣老街，不用去日本，就能享有鐵道櫻花之旅。

另位在新埔鎮的日本公園（新竹縣新埔鎮成功街170巷11號），擠身在民宅街區中，園區約4公頃，擁有許多豐富自然的生態環境，更種植吉野櫻、三重櫻、河津櫻等品種，共2百多棵櫻花樹，以及青楓1百餘棵，還可結合古蹟，來趟古蹟賞櫻之旅。

而橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道，適合闔家大小運動的古道路線，每年春天是山櫻花季，4、5月則開滿雪白的油桐花，是最佳的健行賞櫻路線。

另往高山區，位在尖石鄉的財伯觀光果園，生產水蜜桃、蜜李、香水李、柿子蔬果，農場主在果園裡搭建一座景觀露台，提供遊客免費參觀，每年櫻花季可以看到滿滿粉紅色櫻花圍繞的景色。

而隱身在新竹縣關西鎮坪林國小對面農塘湖畔的櫻花林，則是關西賞櫻秘境，沿著池畔種植的櫻花，提供想悠閒賞櫻，又不想人擠人的民眾一個不錯的選擇，賞完花後還可到來趟關西小旅行，逛關西老街、走東安古橋、品嘗在地有名的仙草。

新竹縣府公開公開多條賞櫻景點、邀請民眾走春拍美櫻就來竹縣探賞櫻秘境，位在橫山內灣鐵道支線是最佳的鐵道賞櫻路線。（縣府提供）

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