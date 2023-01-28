高雄蛋黃區首件招租社宅 苓雅凱旋青樹社宅2/7受理申請

高市蛋黃區首件公告招租的苓雅凱旋青樹社會住宅，共有245戶，預定農曆年後2月7日至3月1日受理申請。（高市都發局提供）

2023/01/28 13:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市蛋黃區首件公告招租的苓雅凱旋青樹社會住宅，共有245戶，預定農曆年後2月7日至3月1日受理申請，都發局表示，登記申請人數如超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象。

都發局指出，苓雅凱旋青樹社宅北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通和生活機能十分便利，2月7日至3月1日受理申請，若有租屋需求並符合一定所得及財產標準的民眾，請把握機會提出申請，詳情可見a href="https://shouse.kcg.gov.tw/" target="_blank">高雄市社會住宅網，系統開放時間2月7日上午9點至3月1日下午5點半，登記申請人數如超過招租戶數，將以抽籤方式決定入住對象。

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為落實中央規劃8年興辦20萬戶社會住宅，高雄市長陳其邁2020年上任後，將興辦社宅逐步調升總目標為15000戶，並以「人口密集優先」、「大眾運輸導向」（TOD）及「配合產業發展」為三大選址考量，將市區精華土地釋出興建社宅，讓入住社宅民眾，可享有便捷完善的生活機能，同步提供鄰近社區市民朋友優質的公共或社福服務。

陳其邁表示，高雄採取社會住宅、租金補貼和包租代管等多元住宅政策，多管齊下盼照顧好青年及弱勢居住者的權益，其中社宅政策更希望能結合公共運輸場站及周邊地區開發，讓青年、弱勢及產業就業人口，可就近享有便捷優質的居住環境，也提供周邊社區公益服務設施，例如托育、長照等，不但強化社區生活機能，也滿足社宅住戶及當地社區里鄰的服務需求。

都發局長吳文彥說，由副市長林欽榮率市府團隊主動建立的「高雄市社會住宅推動平台會議」協調討論機制，至今中央住都中心與高市府定期召開至少13場次協調會議，總計2年來與國家住都中心合作共決標19處8710戶、14處動土興建7009戶社宅。

吳文彥強調，市府自行規劃興建地點不乏市區精華地段，如捷運南岡山站週邊的岡山社宅、中都重劃區的新都社宅、緊鄰捷運大寮站的大寮社宅及亞灣社宅等；市府對社宅的規劃及用心，著眼於配合公共運輸TOD及週邊開發計畫，將城市最好的地點與社會住宅結合，鼓勵青年安心成家。

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