合歡山-5℃降雪、道路結冰 四輪傳動車裝雪鏈照樣打滑

超強寒流造成合歡山道路結冰，路面超滑，就連走路都得小心翼翼。（警方提供）

2023/01/28 12:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕超強寒流在大年初七發威，花蓮合歡山頂今晨低溫零下5度，山區成了銀白世界，花蓮新城警分局合歡派出所指出，石門山上坡路段今天清晨3點下雪，路面結冰，一早不少車輛打滑「刁車」，即便裝上雪鏈也無法倖免，警員在山區協助疏導交通、還幫騎士推車，所幸上午8點以後高山陽光露臉，部分路段結冰陸續融化才得以勉強通行。

合歡派出所警員說，今天初七28日清晨約3點開始下雪，台14甲33.7公里處石門山西側路段因為降雪及低溫結冰，造成許多車輛受阻，包括動力不足或沒有雪鏈而無法上陡坡，就連警車也打滑撞車，後保桿、行李箱板金及車燈都撞破，因此警方在結冰路段疏導交通。

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現場有福斯9人座車因沒有雪鏈，花錢叫山區白牌車得利卡來拖車救援，雖四輪傳動的得利卡已經有裝雪鍊，但碰到結冰路段也一度打滑、往山壁的方向偏，所幸在警員協助下修正路線、加足馬力後才通過；也有很多機車騎士被警方勸導下來推車，警員也好人做到底幫推一把，讓騎士很暖心、大讚「警察杯杯人真好」。

道路結冰車卡在合歡山公路半路上，上午8點後開始有融冰，駕駛人也開始研究柏油路結冰厚薄狀況，討論著「到底走哪一邊比較安全」，也有遊客「乾脆下車走路賞雪」。

新城警分局呼籲，雖上午10點後部分路段結冰慢慢融化已可雙向通行，但有些照不到陽光的陰暗處路面仍結冰，車輛只能勉強通過，請駕駛人務必小心、打低速檔通過。

刁車的福斯找得利卡幫忙拖車，但一度打滑往山壁偏轉，警員現身幫忙查看路線。（警方提供）

超強寒流造成合歡山道路結冰，連警車都打滑撞壞。（警方提供）

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