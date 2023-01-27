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    中市「弱勢青年就業儲蓄」2年助125人 累積存款破600萬

    台中市自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，2年下來共125人參加，累積資產達約669萬元。（台中市政府提供）

    台中市自110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，2年下來共125人參加，累積資產達約669萬元。（台中市政府提供）

    2023/01/27 22:44

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府110年推出「弱勢青年就業自立培植計畫」，政府補助20%的存款利息，鼓勵弱勢青年儲蓄累積資產自立。社會局表示，2年下來共125人參加，累積資產達約669萬元，112年「弱勢青年就業自立培植計畫」預計6月開放線上申請，歡迎符合資格者把握機會報名。

    社會局表示，凡列冊台中市低收及中低收入戶的25歲以下國內大專院校及研究所應屆或前一年度畢業生，已成功就業且能全程配合6個月儲蓄，可選擇每月存款5000元、7500元或1萬元（金額擇一不可變更），自行至任一金融機構開立零存整付儲蓄帳戶，並按月自薪資轉存至該帳戶。社會局依實際繳存額度相對提撥20%，一次補助6個月相對提撥金6000元、9000元或1萬2000元，預計每人最高可累積7萬2000元。

    社會局說明，110年首次推出計畫，共57人參加，共同資產累積達180萬元。111年擴大推出第二波計畫，存款期間從3個月增加到6個月，並創新規劃線上申請，共68人參加，預計可累積資產達489萬6000元。除累積有形資產，參與計畫的青年也要配合參加教育投資課程和社會參與回饋，提升理財能力及增加社會參與機會。

    參加計畫的小芸（化名）說，她從小吃社會局救濟的百家米長大，家境貧困，媽媽早出晚歸，做最苦、最累的臨時工；她幼時常羨慕別人可以逛街買新衣、吃美食、有家長參加學校運動會，隨著年紀漸長，她才體會到賺錢之不易。

    小芸參加社會局的理財教育投資課程，從實體遊戲中學到正確理財觀念，不只開源節流，儲蓄下來的錢還要做有效管理。小芸說，參加計畫讓她人生充滿希望，若有機會她也想當能幫助別人的人，讓更多弱勢家庭早日擺脫貧窮。

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