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    週六寒流發威！北東最高溫下探10度 各地仍需留意日夜溫差

    明（28號）寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷；台灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    明（28號）寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷；台灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

    2023/01/27 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕明（28號）寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷；台灣北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    中央氣象局預報，明日基隆北海岸、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

    溫度方面，明日寒流影響，天氣非常寒冷，各地都容易出現局部10度以下低溫，臺南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北臺灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比今天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

    天氣風險公司提醒，這波寒流在周六達到最強，提醒民眾務必做好保暖工作防低溫。

    紫外線方面，苗栗以北及花蓮縣均為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。

    空氣品質方面，明日寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    氣象局提醒，明日風力明顯偏強，臺南以北、東北部、東部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖及苗栗至臺南內陸易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區、金門及北部、高雄內陸亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，懸掛物、大型廣告看板、招牌等物品應加強固定，戶外行車、海邊活動請特別注意安全。

    各地都容易出現局部10度以下低溫，臺南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北臺灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比今天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    各地都容易出現局部10度以下低溫，臺南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北臺灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比今天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，苗栗以北及花蓮縣均為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，苗栗以北及花蓮縣均為「低量級」，其餘地區皆為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明日寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明日寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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