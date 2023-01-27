發票「中7碼」卻1元都拿不到！他搥心肝：眼淚差點掉下來

兩個月一次的統一發票開獎，是許多人收穫小確幸的好時機。不過，一名網友在社群上分享，他只差一個號碼，竟與頭獎20萬元擦身而過，讓他不禁崩潰大喊「眼淚差點掉下來」。（資料照）

2023/01/27 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕兩個月一次的統一發票開獎，是許多人收穫小確幸的好時機。不過，一名網友在社群上分享，他只差一個號碼，竟與頭獎20萬元擦身而過，讓他不禁崩潰大喊「眼淚差點掉下來」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，只見圖中是他在超商消費的統一發票，上面的號碼是「07444405」，恰與頭獎的「07444404」差了一個號碼；而且，由於該張發票與中獎號碼相差的是最末碼的數字，不只錯失頭獎而已，而是完全摃龜。如此結果也讓原PO淚喊：「我眼淚差一點掉下來！」

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文章貼出後，引發許多網友討論，「你超幸運！中了7個數字耶！」、「有比我慘嗎？剩下兩張刮刮樂，隨便選一張，另一個不認識排在我後面的選另一張，還坐在我旁邊一起刮，突然發現桌子一直抖，然後他對我「噓」，拿給我看，他中了2000萬，我整個傻眼，那天回家都睡不著。」、「別哭哭了！上一個會好好幫妳花掉的」、「很久以前我也差一碼4萬，後來的某一天回來了，別傷心，該你的就是你的」、「比悲傷還要悲傷的故事」、「人家對中三個字有200，這對中七個字只有幹聲連連」。

原PO差1碼就能抱走20萬，差點掉下眼淚。（圖取自爆怨2公社）

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