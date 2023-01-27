屏東鹽埔雞場染H5N1禽流感 撲殺逾1.9萬隻土雞

屏東縣鹽埔鄉一處雞場染H5N1禽流感，撲殺逾1.9萬隻土雞。（屏縣府提供）

2023/01/27 18:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣鹽埔鄉一處土雞場主動通報場內雞隻異常死亡，經家衛所確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，縣府今天（27日）完成雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，共計撲殺1萬9677隻黑羽土雞。

屏縣府農業處表示，去年12月起國內陸續出現一波H5N1禽流感案例，繼宜蘭、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄後，此次屏縣鹽埔場為縣內首起感染，動防所同步啟動該場半徑3公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

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屏東縣動物防疫所所長李永文指出，近期屏縣早晚溫度差異大，易造成家禽高度緊迫，增加家禽致病的風險，請養禽場業者留意禽隻保溫與禽舍防鳥措施，並持續落實各項門禁管制，避免其他動物進出場區，人員、車輛、運輸載具及器具進出消毒等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動防所也呼籲養禽業者，應配合動物防疫機關監測採樣，並每日自主觀察場內家禽健康狀況，提高警覺如發現場內家禽有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等情形，請立即通報防疫機關即時處理，以阻斷病毒傳播。

縣府派人執行撲殺作業。（屏縣府提供）

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