偵測中國變異株 中國航班與金馬專案PCR延長至2月6日

為了持續偵測中國高風險變異株，指揮中心27日宣布，將中國直航班機、以及金馬地區民眾春節交通專案抵台旅客，唾液PCR檢測從原定1月底延長至2月6日。圖為桃園機旅客排隊辦理報到。（資料照）

2023/01/27 18:09

〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下，為了持續偵測中國高風險變異株，中央流行疫情指揮中心今（27日）宣布，將中國直航班機、以及金馬地區民眾春節交通專案抵台旅客，唾液PCR檢測從原定1月底延長至2月6日。

指揮中心表示，為持續偵測中國高風險變異株及配合「金馬地區民眾春節交通專案」實施期程到2月6日止，相關所有旅客的唾液PCR篩檢，也從原本1月31日延長至2月6日。

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此外，自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告，亦延長至2月6日（表定航班抵台時間）。

指揮中心統計，上述旅客採檢陽性率雖由25％降至2到4％，但考量中國疫情持續，老年族群感染數、重症數及死亡數續處高水平，另出境人流大幅增加，亦增加國際間傳播風險，仍須關注其對我國疫情影響，並持續偵測中國高風險變異株。此外，農曆春節期間我國社區人群南北交流及聚會增加，且年後旅遊返國人數增加，疫情傳播風險上升，仍須持續監測疫情發展。

指揮中心提醒，入境旅客在入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，仍請主動洽機場或港口的疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

指揮中心呼籲，所有旅客抵台機場領取快篩試劑後，請配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

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