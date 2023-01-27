換房間浴室還是漏水！「住宿超慘經驗」竟引網友論戰

該名網友發文將將浴室滲水的影片PO出後，竟意外引發兩派網友論戰。（圖擷取自爆料公社）

2023/01/27 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕飯店換房仍出現同樣問題，心情會很差吧！近日有網友表示，在新竹某知名飯店遇到房間浴室滲水，更換後仍出現一樣問題的情形，令原PO相當氣憤。貼文一出，立刻引發兩派網友論戰。

某網友今（27日）在「爆料公社」發文控訴，花費5000多元在一間坐落於新竹某知名飯店入住，不過進入房間後卻看到浴室地板上有一灘水，而原PO順著源頭查看發現，水流是從浴缸側流出。該網友在文中提到，當時自己尚未使用浴缸，讓他相當不解，因此立即通報該飯店的房務部，而原PO也在此飯店的協助下順利更換房間。

請繼續往下閱讀...

然而，整起事件並未完整落幕。該網友在文章中表示，當晚洗完澡後踏出浴室，卻聽到一陣陣聲響，往下一看發現浴室外竟激起水灘，讓他直呼「相當誇張」。隨後原PO再次將滲水情形向該飯店房務部通報，而該飯店也是提供房間更換的選項給原PO，讓該網友在文章中無奈道「我們已經無力再換房，出遊就是為了盡興，卻還要像逐水草而居搬遷，真的越想越火大！」

原PO在文章上表示，該飯店聲名遠播，加上飯店整體全新改裝，適逢春節期間至新竹訪友，剛好入住這間飯店，不料卻遇到房間浴室滲水的問題，讓原PO事主在文中氣憤喊道「連續兩間房間滲漏水的可能性為何？如果是這間旅館，個人經驗是百分之百。」

網友見狀紛紛在貼文底下留言說道「5千多好便宜，這個是門檻沒有做防水所導致，地板泡水了，這維修超過五千多了」、「春節連假一晚才五千多超俗！」、「在台灣沒8000-10000別說你住大飯店」。

不過也有網友表示，重點不在價格合不合理「不管價錢如何都不應該有漏水的問題」、「很多人對飯店包容性超高，難怪台灣飯店品質一直下降，價格一直提高，漏水要是有人進去滑倒，或是好死不死漏電，這都不是換房可以解決的，這都是會出人命」、「5000多不是錢嗎，還是旅館積水本來就是應該的呢」。

對於該飯店後續的處理，原PO更新文章提到，該間飯店櫃檯在該名網友一家退房時表示，因為有完整使用房間，所以不會有任何折價，並提供一瓶紅酒致歉。不過原PO表示，自己並沒有收下這瓶紅酒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法