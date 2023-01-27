本土+24109較上週五增34.9％ 中重症44例、死亡15例

2023/01/27 14:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕今（27日）大年初六，中央流行疫情指揮中心公布最新數據，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數，本土新增2萬4109例，較上週五多6240例，增加約34.9％，也新增中重症44例、15例死亡。

指揮中心表示，今日新增2萬4109例本土病例，為1萬405例男性、1萬3693例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4910例，桃園市2778例，高雄市2768例，台中市2710例，台北市2425例，台南市1947例，彰化縣1031例，其餘縣市不足千例。

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今日新增的病例數較上週五多6240例，增加約34.9％，另確診個案中新增15例死亡。截至目前國內累計942萬8486例確診，而從2020年起至今累計1萬6204例死亡。

另外，今日新增241例境外移入個案中，為125例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月27日至今年1月26日。

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中央流行疫情指揮中心公布大年初六武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數，本土新增2萬4109例，較上週五多6240例，增加約34.9％，也新增中重症44例、15例死亡。（圖由指揮中心提供）

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