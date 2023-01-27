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    高雄蓮潭燈會首日狂吸30萬人潮 廟埕藝陣今上場

    明華園天字戲劇團將於今晚7點，在左營孔廟櫺星門廣場演出。（高雄市觀光局提供）

    明華園天字戲劇團將於今晚7點，在左營孔廟櫺星門廣場演出。（高雄市觀光局提供）

    2023/01/27 14:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄蓮潭燈會昨（26）晚開幕，首日狂吸30萬人次參與，高市觀光局表示，最具台灣味的廟埕藝陣將緊接上場，今天（27日）首先邀請「明華園天字戲劇團」於左營孔廟櫺星門廣場演出。

    高雄燈會今年首次移師左營蓮池潭，昨晚由市長陳其邁點燈，水陸主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」將展演至2月5日元宵節，首日就吸引30萬人次，周遭交通塞爆。

    今年燈會特別之處，在於邀請在地傑出傳統戲曲團隊「明華園天字戲劇團」、「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」等，輪番在左營各廟埕帶來不同的野台戲劇饗宴。

    高雄市觀光局表示，燈會期間也邀請高雄重要的無形文化資產保存者「呂柏達涼傘團」及「地嶽殿吉勝堂八家將」演出。

    「呂柏達涼傘團」可獨立形成陣頭表演，或作為神明廟會迎賓陣勢，替神明遮天驅穢、除凶，並為神轎引路的「踏涼傘」表演；代表執行掃除不祥、驅邪怯魔任務的傳統陣頭，則由「地嶽殿吉勝堂八家將」出陣，該團至今仍保有獨創的四星陣法、板批式雙龍拜塔與牛角家將帽，且具有乩將性質，極具代表性。

    此外，由在地一群熱心女性志工組成的「舊城十二婆姐陣」，不僅具表演性，也兼具驅煞辟邪、護佑婦孺、收驚安宅等保平安的功能。還有，內門「振宗藝術團」電音三太子與民俗體育常勝軍「高雄兩廣龍獅戰鼓團」獅陣等各式藝陣，於洲仔清水宮及春秋閣啟明堂前廣場匯演。

    各藝陣演出時間、地點如下︰1月27日明華園天字戲劇團（19︰00左營孔廟櫺星門廣場）、1月28日陣頭匯演（17︰00洲仔清水宮）、高雄皮影戲劇團（19︰00左營孔廟大成門前廣場）、1月29日：陣頭匯演（17︰00啟明堂）、錦五洲掌中劇團（19︰30元帝廟北極亭）。

    2月4日：東華皮影劇團（19︰00左營孔廟大成門前廣場）、天宏園掌中劇團（19︰30洲仔清水宮）、錦飛鳳傀儡戲劇團（20︰00元帝廟北極亭）、2月5日：永興樂皮影劇團（19︰00左營孔廟大成門前廣場）、金鷹閣電視木偶劇團（19︰00洲仔清水宮）。

    另為回應民眾熱情敲碗，市府將於2月4、5日下午3時，於高雄物產館後廣場、左營孔子廟泮宮門前、台鐵左營站（翠華路及新莊一路路口）及蓮池潭兒童公園（翠華路及明潭路路口）等4處，發放「雄meet 兔提燈」小提燈，更多資訊請上2023高雄蓮潭燈會官方網站查詢。

    高雄市無形文化資產表演藝術及民俗保存者-高雄地嶽殿吉勝堂八家將。（觀光局提供）

    高雄市無形文化資產表演藝術及民俗保存者-高雄地嶽殿吉勝堂八家將。（觀光局提供）

    兼具表演性、驅煞辟邪、護佑婦孺、收驚安宅等功能的舊城十二婆姐陣。（觀光局提供）

    兼具表演性、驅煞辟邪、護佑婦孺、收驚安宅等功能的舊城十二婆姐陣。（觀光局提供）

    振宗藝術團多次在海內外重要的慶典和文化活動上演出。（觀光局提供）

    振宗藝術團多次在海內外重要的慶典和文化活動上演出。（觀光局提供）

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