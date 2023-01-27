退休學者鍾紹崑帶外國友人體驗雲林 騎單車輕旅行、了解地方宗教

有朋自遠方來，退休學者鍾紹崑帶外國友人訪六房媽紅壇。（記者詹士弘攝）

2023/01/27 14:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕有朋自遠方來，退休學者鍾紹崑今天帶著幾名外國留學生前來雲林，安排騎單車輕旅行，參訪斗南火車站，還到六房媽臨時紅壇了解地方宗教習俗，體驗雲林的日常生活。

退休學者鍾紹崑2年前發生嚴重車禍，一度被醫生認為可能終生癱瘓，經一年的復健，他靠自己的力量站起來，擔任愛無礙協會志工，陪伴身障者，今天他帶著3名外國留學生參訪雲林，與愛無礙協會身障者一起體驗「手搖車」之旅，彼此交換生活經驗，了解雲林的生活民俗。

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3名留學生包括自海地的企管碩士研究生和來自布基納法索的神父、博士班醫學工程研究生愛德華及和來自厄瓜多爾的大四女生。

鍾紹崑表示，他退休於美國科研機構貝爾實驗室，回台灣擔任當志工時，發現有一群為了身障者努力的團體，而在自己因車禍而重度殘障後，也發現「無障礙」對身障者有多重要。大部分身障者會害怕走出來，因此他在輔仁大學幫助一群身障者，今天與外國友人遊雲林，除了解雲林地方之美外，也希望藉此與身障朋友面對面交流。

無礙協會理事長陳明瑟表示，雲林是個很美的地方，為了遠方來的朋友，除安排手搖車體驗之外，也將安排騎單車輕旅行，由雲林縣斗南鎮他里霧城鄉發展協會執行長林吉芳協助導覽，帶領外國朋友感受台灣鄉間雲林斗南城鎮之美。

有朋自遠方來，退休學者鍾紹崑（右一）帶外國友人訪六房媽紅壇。（記者詹士弘攝）

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