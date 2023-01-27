台日友誼！跨海寄信謝中捷保全 日本旅客：台中人熱情友善

日本遊客到台中遊玩，與中捷保全人員王仲志相識，建立跨海情誼。（台中市政府提供）

2023/01/27 13:45

〔記者林旻臻／台中報導〕來自日本的進藤小姐去年耶誕假期獨自到台中旅遊，在捷運文心崇德站拍照時，保全人員王仲志以日語問早，兩人三度在捷運站相遇，以英語對話，進藤小姐受王仲志溫暖問候感動，返國後親寫卡片致謝，「第一次和台灣人聊得這麼開心，台中人熱情友善」，計畫今年再訪台灣遊玩。

進藤小姐24日當天、晚上及25日早上返國前在文心崇德站遇到王仲志，聊天時提到她很喜歡台灣，正在學習中文，還當場秀了小一段，王仲志誇讚她說得很好，讓她覺得「心裡暖暖的」，她也分享到台中旅遊搭捷運特別方便。

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進藤小姐回國後，寫信到中捷公司客服中心表示，自己雖然中文沒有很好，但想以中文寫卡片向文心崇德站的保全人員致謝，並詢問能否代為轉交。中捷公司依乘車時間及相關資訊循線找到王仲志，順利將跨海而來的卡片送到他手上。

進藤小姐的卡片寫了中文及英文兩個版本，希望能清楚表達謝意。她說，每年訪問台灣3次，「第一次和台灣人聊得這麼開心，台中人熱情友善」，她計畫今年2月中旬再訪台灣，如果兩人能再見面，她想用中文和英文談話，「如果能拍張照片留作紀念就好了」。

王仲志收到卡片很驚訝，表示過去從事行銷業務，會說英、日、西班牙語，也喜歡做服務性的工作和人們互動，擔任中捷保全一年多來，曾遇過烏克蘭、俄羅斯、印度、德國、法國、美國、聖文森及格瑞那丁等國旅客，他習慣和外國旅客聊幾句，做做國民外交。

王仲志也準備一張賀年卡要寄給進藤小姐，卡片蓋上中捷兔年紀念章、文心崇德站戳章，並附上中捷兔年小春聯。王仲志表示，服務旅客是工作的日常，進藤小姐卻費心寄來卡片，希望下次進藤小姐來台中時，能當面謝謝她。

中捷公司表示，由於捷運公司勤務的特殊性，保全人員皆經過特別挑選，訓練完成後需檢定考試合格後方能上線值勤，除了具備保全專業技能外，服務禮儀及應對進退也相當要求，中捷保全人員訓練有素，剛強的外表下有著親切溫暖的服務熱忱，歡迎旅客前來體驗及感受台中捷運的便利性，也請不吝給車站人員們鼓勵及回饋。

進藤小姐去年獨自到台中旅遊，寫信親謝中捷保全人員王仲志溫暖問候。（台中市政府提供）

中捷保全人員王仲志也準備賀年卡寄給進藤小姐，期盼下次她來台中時，能當面謝謝她。（台中市政府提供）

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