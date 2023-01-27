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    新竹市演武場「燈，信仰的指引」特展 來看在地特色工藝傘燈

    民眾參觀新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展。（竹市府提供）

    民眾參觀新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展。（竹市府提供）

    2023/01/27 13:01

    〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接年後的元宵，新竹市市定古蹟新竹少年刑務所演武場即日起到4月30日為止，舉辦「燈，信仰的指引」工藝特展，以新竹市的特色工藝傘燈、花燈為主題，呈現新竹因宗教信仰而孕育出製作「燈籠」的工藝，進而衍生出的「迎花燈」、「賽花燈」等習俗。

    市府文化局也表示，伴隨燈籠、迎花燈的技藝和活動，跟隨而來的「賽花燈」一樣也跟廟宇等信仰密不可分，尤以「新竹都城隍廟賽花燈」最為盛大，因此特展中也同步展出花燈匠師蕭在淦的作品。

    蕭在淦憑藉對燈藝的熱忱，創作花燈數十年，曾獲文化部「民族工藝獎」、工藝之夢「工藝設計獎」，更連3年獲得新竹都城隍廟元宵花燈競賽首獎，受贈「金門保障」特別獎座，他的手藝精巧、作品細緻，足為一代燈師，平添這次特展的看頭。

    市府文化局表示，這檔特展從廟宇的燈籠發想，展出新竹在地燈籠工藝製作流程、燈籠匠師的專業態度以及生命經驗。其中「製燈」曾是部分新竹市家庭生計的來源，隨著時代演進、生產結構改變，燈籠工藝才逐漸走入歷史。

    對信眾來說，燈籠高掛在廟前是替庶民帶來光明的指引，是他們獻給神明的崇敬意念，祈求平安順遂。燈籠之於民眾，從日常參拜到酬神節慶都不可或缺，以致形式豐富多元。

    新竹以福州式傘燈最為普遍，傘燈顧名思義，展開一盞燈籠就像是展開一把傘，可以收攏成較小的體積，骨架也會重複利用。其中在地已故、曾獲薪傳獎傘燈工藝師謝水木的作品最為被傳頌，在這次特展中也可欣賞得到。

    而位於長安街的「明冠燈籠」，迄今傳承到第5代仍堅持用傳統工法製作傘燈，是新竹碩果僅存的燈籠工藝之家，一樣也有作品參展。

    至於享譽國內、外的鹿港民俗文化國寶吳敦厚之子～吳怡德的泉州式燈籠，這次也共襄盛舉，讓更多人透過特展看到燈籠的多樣面貌。

    新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展中，展出製作燈籠的材料及工具。（竹市府提供）

    新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展中，展出製作燈籠的材料及工具。（竹市府提供）

    「燈，信仰的指引」工藝特展提供現場導覽服務。（竹市府提供）

    「燈，信仰的指引」工藝特展提供現場導覽服務。（竹市府提供）

    新竹市市定古蹟新竹少年刑務所演武場。（竹市府提供）

    新竹市市定古蹟新竹少年刑務所演武場。（竹市府提供）

    新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展中，展出花燈大師～蕭在淦的作品。（竹市府提供）

    新竹少年刑務所演武場「燈，信仰的指引」工藝特展中，展出花燈大師～蕭在淦的作品。（竹市府提供）

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