馬戲團表演融入工業遺址 屏東縣民公園今明登場

縣民公園是屏東燈節燈區之一，精彩燈飾十分吸睛。（記者羅欣貞攝）

2023/01/27 12:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕大年初六、初七想到要去哪裡玩了嗎？屏東縣政府今天（27日）、明天（28日）連續兩天下午，在屏東縣民公園邀請FOCA福爾摩沙馬戲團 Formosa Circus Art打造馬戲嘉年華，表演藝術融入工業遺址，盼帶給民眾新奇體驗。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，「FOCASA」是「FOCA+CASA」結合而成的字詞，「CASA」在拉丁文代表「家」的意思，馬戲篷之於馬戲團的意義，也是家的概念。春節期間屏東燈節預計湧入大量人潮及返鄉遊子，安排FOCASA福爾摩沙馬戲團表演，希望民眾一同感受家鄉的美好，體驗感動。

請繼續往下閱讀...

屏縣府指出，FOCASA福爾摩沙馬戲團將帶來「FOCASA Mini」主題秀，包含馬戲工作坊、互動小品演出、高蹺踩街與馬戲主秀等，今天（27日）大年初六、明天（28日）大年初七下午2點至5點在屏東縣民公園登場，打破劇場的框架，讓「馬戲」走入生活。

主秀「馬戲派對」預計下午4點半登場，靈感來自好萊塢電影「大娛樂家」，表演舞台以貨櫃屋為主要結構，搭上馬戲篷，突破一般演出舞台的形式，經典馬戲技法例如大環、空環、疊羅漢及雜耍等，讓人大開眼界。主秀結束後，民眾還可以隨著高蹺遊行至主燈「南境之光」欣賞燈光秀，歡樂派對般的表演，搭配風趣的爵士樂，歡喜過新年。

目前登場的屏東燈節將舉行至2月28日，共有萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村等三大燈區，分別以「夢幻樂園」、「華麗巴洛克」及「登陸月球」為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風，除了縣民公園，縣府春節期間也在勝利星村安排展演活動，民眾可以同步賞燈。

屏東燈節相關活動訊息，可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或至屏東縣政府官網查詢。

屏縣府大年初六到初七邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園地坑旁演出，表演藝術融入工業遺址，讓場域充滿再生的新魅力。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法