飄洋過海的浮石 成了台日間的幸運石

基隆漁港在過年前才撈起數噸的火山浮石。（記者盧賢秀攝）

2023/01/26 21:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本火山浮石漂到基隆北海岸，漁港海域漂流浮石成為漁民的惡夢，基隆市產業發展處人員將浮石清洗後，種植多肉植物盆栽、裝成小瓶「福石」，還研發成擴香石，送給台硫盃國際帆船賽日本宮古島執行長渡真利將博等人，讓他驚呆，沒想到在台灣能夠收到日本的火山「福石」。

日本小笠原群島海底火山2021年8月噴發，台灣和日本沿岸至今都有浮石，這些浮石隨洋流、季風漂流了2000公里到台灣北部多個港口，船隻引擎若吸入浮石會過熱受損，一度影響漁港內船隻出海作業。

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基隆市各漁港近年打撈了近百噸的火山浮石，堆置在海口也不是辦法，經過檢驗，這些浮石沒有重金屬或有害物質，因此他們將浮石洗選鹽分、浸泡淡水及曝曬後，清除垃圾，篩選不同尺寸作為紀念品；種植多肉植物的小盆栽，篩選後的浮石裝成小瓶浮石和「福石」同音，浮（福）至心靈、石（時）來運轉的意義。

此外，他們將浮石在苗圃鋪設生態步道，具有質地輕、透水性佳，增加防滑、自然及美觀效果，也提供給學校、社區做造景。

今年擴香石的概念流行，利用石頭上的微細小孔，吸付著精油，只要濕度高於環境的濕度香味就會散發出來，不用點火或加熱，無毒無污染，簡單又安全而且外型多變，火山石恰好是很適合作擴香石的石頭之一。

產發處人員利用天然浮石與石膏混合，填入馬口鐵盒做成擴香盒，加入香氛精油，就是一個非常有質感的文青紀念品。

台灣和日本的宮古島、石垣島往年都有辦台硫盃國際帆船賽，受疫情影響停辦3年，日本宮古島代表執行長渡利真將博去年11月代表日本來台籌備重辦國際賽事，產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀送上永恆之島浮石禮盒，讓他十分驚喜，沒想到來台灣還能收到來自日本的「特別禮物」。

蔡馥嚀表示，浮石來自海底的火山浮石，是得一見的「災難」產品，過年後他們將舉辦海洋體驗課程，讓國小學生參與浮石清洗、篩選，製作福氣瓶、浮石沙畫、沙漏瓶、海洋創作等，在DIY過程解說火山浮石的生成、成份，並說明洋流流向及分佈，及海洋垃圾、塑膠微粒對環境嚴重性等環境教育，讓孩子對海洋生態更加了解並愛惜大自然。

浮石做成最新概念的擴香石。（記者盧賢秀攝）

火石浮石可以做成擴香石創意禮盒。（記者盧賢秀攝）

火石浮石可以做成擴香石創意禮盒。（記者盧賢秀攝）

火山浮石經過清洗篩選可以種盆栽、福氣瓶等各式創作。（記者盧賢秀攝）

火山浮石經過清洗篩選可以種盆栽、福氣瓶等各式創作。（記者盧賢秀攝）

火山浮石經過清洗篩選可以種盆栽、福氣瓶等各式創作。（記者盧賢秀攝）

火山浮石經過清洗篩選可以種盆栽、福氣瓶等各式創作。（記者盧賢秀攝）

火山浮石經過清洗篩選可以種盆栽、福氣瓶等各式創作。（記者盧賢秀攝）

台日國際帆船賽代表日本宮古島來台籌備的執行長渡利真將博（左）收到基隆市產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀的永恆之島浮石禮盒十分驚喜。（記者盧賢秀攝）

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