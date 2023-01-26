飄洋過海的浮石 成了台日間的幸運石
〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本火山浮石漂到基隆北海岸，漁港海域漂流浮石成為漁民的惡夢，基隆市產業發展處人員將浮石清洗後，種植多肉植物盆栽、裝成小瓶「福石」，還研發成擴香石，送給台硫盃國際帆船賽日本宮古島執行長渡真利將博等人，讓他驚呆，沒想到在台灣能夠收到日本的火山「福石」。
日本小笠原群島海底火山2021年8月噴發，台灣和日本沿岸至今都有浮石，這些浮石隨洋流、季風漂流了2000公里到台灣北部多個港口，船隻引擎若吸入浮石會過熱受損，一度影響漁港內船隻出海作業。
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基隆市各漁港近年打撈了近百噸的火山浮石，堆置在海口也不是辦法，經過檢驗，這些浮石沒有重金屬或有害物質，因此他們將浮石洗選鹽分、浸泡淡水及曝曬後，清除垃圾，篩選不同尺寸作為紀念品；種植多肉植物的小盆栽，篩選後的浮石裝成小瓶浮石和「福石」同音，浮（福）至心靈、石（時）來運轉的意義。
此外，他們將浮石在苗圃鋪設生態步道，具有質地輕、透水性佳，增加防滑、自然及美觀效果，也提供給學校、社區做造景。
今年擴香石的概念流行，利用石頭上的微細小孔，吸付著精油，只要濕度高於環境的濕度香味就會散發出來，不用點火或加熱，無毒無污染，簡單又安全而且外型多變，火山石恰好是很適合作擴香石的石頭之一。
產發處人員利用天然浮石與石膏混合，填入馬口鐵盒做成擴香盒，加入香氛精油，就是一個非常有質感的文青紀念品。
台灣和日本的宮古島、石垣島往年都有辦台硫盃國際帆船賽，受疫情影響停辦3年，日本宮古島代表執行長渡利真將博去年11月代表日本來台籌備重辦國際賽事，產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀送上永恆之島浮石禮盒，讓他十分驚喜，沒想到來台灣還能收到來自日本的「特別禮物」。
蔡馥嚀表示，浮石來自海底的火山浮石，是得一見的「災難」產品，過年後他們將舉辦海洋體驗課程，讓國小學生參與浮石清洗、篩選，製作福氣瓶、浮石沙畫、沙漏瓶、海洋創作等，在DIY過程解說火山浮石的生成、成份，並說明洋流流向及分佈，及海洋垃圾、塑膠微粒對環境嚴重性等環境教育，讓孩子對海洋生態更加了解並愛惜大自然。