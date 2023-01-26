陳其邁賣萌比兔耳 高雄蓮潭燈會開幕

高雄市長陳其邁點亮主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」。（記者李惠洲攝）

2023/01/26 20:23

〔記者黃旭磊、李惠洲／高雄報導〕2023高雄蓮潭燈會今晚在左營蓮池潭開幕，市長陳其邁點亮水陸主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」，首日吸引突破13萬名觀光人潮，即日起動態主燈「光舞蓮潭」展演至2月5日元宵節，而廟宇參香、商家抽iPhone14活動持續至2月28日。

蓮池潭為高雄市廟宇聚集地，今晚6點半啟動環潭點燈，周遭龍虎塔、五里亭及玄天上帝依序亮起，煙火從孔廟後方冒出，燦爛煙花倒映潭面，明月高掛讓在場觀光客驚呼連連。

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「大家都來看燈，不是看我的」，陳其邁裝萌雙手比兔耳，與立委劉世芳、高雄市議長康裕成、高雄市觀光協會理事長劉坤福及數十名在地里長在「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」前合影，呼籲民眾來蓮池潭感受兔子喜氣。

左營區崇德路、翠華路、左營大路及勝利路車潮從下午開始壅塞，轄區警力及義警指揮交通，而「雄meet兔」小提燈排隊人龍超過1百公尺；劉世芳說，有民眾花近9小時排隊領提燈。

觀光局長高閔琳説，燈會期間，「光舞蓮潭」每晚6點到10點，每15分鐘繞潭展演一次。

錦五洲掌中劇團、天宏園掌中劇團、金鷹閣電視木偶劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團、高雄皮影戲劇團、東華皮影劇團及永興樂皮影劇團，將輪番於周邊廟宇演出，明天（27日）邀請明華園天字戲劇團於左營孔廟表演。

蓮池潭周邊元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟等7大廟宇，遊客參香祈福就有機會抽中iPhone14及65吋電視等獎項，而即日起至2月28日，民眾於左營區商店消費滿兩百元，將實體發票或收據拍照上傳至觀光局指定專區（https://khh.travel/invoice/），就可抽iPhone14。

7大廟宇環潭「光舞蓮潭」展演。（記者黃旭磊攝）

陳其邁（中）裝萌比兔耳，呼籲民眾來蓮池潭感受兔子喜氣。（記者黃旭磊攝）

龍虎塔燈光秀「光舞蓮潭」。（記者李惠洲攝）

蓮潭畔煙火。（記者李惠洲攝）

燈會首日吸引13萬人潮。（記者李惠洲攝）

「雄meet兔」小提燈排隊人龍超過百公尺。（記者黃旭磊攝）

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