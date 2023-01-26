屏東潮州消風伏兔 加油打氣飽滿回春變福兔

福兔重新回復飽滿型態。（記者陳彥廷攝）

2023/01/26 18:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮公所每年過年都會在鬧區舉辦「春節年街市集」，但前兩年分因疫情停辦，今年成功復辦，鎮公所斥資10多萬元引進大型充氣的裝置藝術「福兔」，但卻遭人以銳器割、刮，也被部分人當成沙包直接衝前撞擊，還有甚者是有人直接將鞕炮對準福兔炸射，導致福兔在一夕洩氣消風癱軟趴在地上，鎮公所在3天前即忙請廠商來修補補救，所幸在昨天下午重回飽滿型態，由於今天就是最後一天，堪稱是「重磅回歸」。

潮州的春節市集已有數十年歷史，但前兩年因疫情喊卡而中斷，今年順利舉辦，鎮公所並以「福兔囍來潮」結合生肖與地名作為拜年賀詞及市集主題，好不容易捲土重來，公所因此斥資10多萬元引進長達10公尺、最高約5公尺的「福兔」大型裝置藝術，蓄勢待發的姿勢象徵展望未來鴻「兔」大展。

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停辦兩年今年復辦的確引進大批民眾，公所初估每天皆湧入5萬人，生肖吉祥物「福兔」卻是好景不常，鎮公所年前才將「福兔」安放在春節市集核心區域旁的潮州國小操場，可愛外表頗獲好評，但原本充氣飽滿的身軀卻在初三（24日）早上被人發現一夕「消風漏氣」，pe膜就在地上癱成一片，景象驚悚。

公所獲報到場檢視，卻發現福兔身上出現許多銳器割、刮的痕跡，也有民眾目擊有人把福兔當沙包，不斷的對著兔掌跑跳衝撞再彈回，甚至還發現操場上留有許多炮渣炮屑，在福兔身上還發現有焦黑痕跡，明顯就是被當成目標炸射，公德心是付之闕如。

「福兔不是年獸」，鎮公所表示，針對福兔的脫序行為是多不勝數，強調活動睽違兩年後再辦，所有人都期待已久，公所員工也是犧牲年假全力籌辦維護，看到福兔倒地，實在是令人心痛。

公所強調，「治療」狀況一度不樂觀，所幸在廠商全力以赴下，在昨天下午重回原本「福」態，由於已是春節市集最後階段，今天晚間更是最後一夜，可說是「重磅回歸」，福兔重展笑顏迎賓、送客。

福兔重新回復飽滿型態。（記者陳彥廷攝）

福兔癱軟倒地。（記者陳彥廷攝）

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