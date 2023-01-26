登山團7隊友狠心放鳥高山症團員 消防局籲「結伴同行、相互照應」

蘇姓登山客在海諾南山高山症導致無法行走，台東黑鷹直升機中午吊掛。（記者黃明堂翻攝）

2023/01/26 19:02

〔記者黃明堂／台東報導〕8人登山團趁春節假期到南橫登山，行經約海拔2950公尺鞍部營地附近，蘇姓男子疑高山症嘔吐、四肢無力無法行走，同行者居然繼續行程、全離開，留蘇男1人向消防隊報案求援，今天上午由空勤吊掛送醫後暫無大礙。消防局呼籲登山「結伴同行、相互照應」，避免落單發生憾事。

台東消防局今天發布新聞稿指出，大年初五早上9點半，接獲一名登山客於台東、高雄縣界上親自報案，自述同行一團8人從南橫進逕橋入山欲完成南一段再從高雄藤枝下山，然於路徑9.2K處（約海拔2950M），自身身體狀況不佳，嘔吐且四肢無力無法行走，其餘團員皆已離去，請求消防局協助。

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消防局蒐集相關情資並與患者保持聯繫，確認好所在地點確切經緯度，並於線上給予其心理支持，提醒做好保暖等待救援；同時立即集結關山大隊山域專責隊往登山口出發，地面部隊準備接觸患者。

此外同步通報內政部空中勤務總隊直升機，今日天候狀況良好條件支持下空勤人員立即出勤，於10點半起飛、11點半順利吊掛完成，並後送台東基督教醫院，圓滿完成本次救援。

消防局表示，年節至今，台東轄內已發生5起山域事故，火災及救護案件量亦比平常多出一倍有餘，消防人員疲於奔命，提醒登民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況再行上山，避免於網路上參加臨時組團或號召成團，然主召人及其餘團員卻不顧有狀況團員生命安全，竟自行離去，類似落單案件一再發生，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。」

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