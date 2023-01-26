台中清潔隊資收再利用 倒垃圾還能拍照打卡、喜迎財神

龍井區清潔隊員發揮創意，利用資源回收素材打造環保垃圾車、回收車。（市府提供）

2023/01/26 18:31

〔記者許國楨／台中報導〕今年過年很不一樣！台中市龍井區清潔隊員發揮創意，利用資源回收素材打造環保垃圾車、回收車，並穿上回收選舉布條巧扮「財神爺」，讓民眾倒垃圾時能拍照打卡，還能與財神爺合影，營造快樂年節氛圍，歡喜過新年。

龍井區清潔隊長蕭進益表示，在平凡不過的垃圾收運日常，隊員們發揮巧思加入一點過年元素，利用廢輪胎、鍋碗瓢盆、插花材料、床墊等素材，打造環保垃圾車、回收車，並穿上回收選舉布條巧扮「財神爺」，恭賀民眾新年快樂，也利用回收塑膠珍珠板製成「招財進寶金元寶」供民眾拍照打卡。

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期間搭配一閃一閃燈光效果，讓倒垃圾洋溢歡欣喜慶的年節氣氛，希望帶給民眾年節氣氛，而同仁透過一起動手布置也樂在其中，特別有資源回收再利用的成就感和樂趣，巧扮財神爺的隊員陳建良說，一開始還有點害羞，但看到民眾踴躍合照，大、小朋友打招呼開心喜悅的表情，工作瞬間也不累了，期望大家新的一年都能平安喜樂。

此外，蕭進益也表示，大年初十有2個定時定點，分別是新庄永順宮前晚上6點20分到6點35分、龍泉郵局前晚上8點到8點10分，清潔隊皆會到場與民眾齊賀新春，歡迎民眾倒垃圾時也一起拍照打卡。

環保局長陳宏益表示，清潔隊是最貼近市民的一群人，從過年前的台中清潔月，一路服務市民到過年期間，也發揮巧思、讓大家看到不一樣的清潔隊，陪伴市民一起過年，也提醒市民落實垃圾分類、響應資源回收再利用，新春到、做環保、乾乾淨淨迎兔年。

民眾倒垃圾也能拍照打卡。（市府提供）

隊員巧扮「財神爺」，恭賀民眾新年快樂。（市府提供）

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