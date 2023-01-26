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    基隆天顯宮伍顯三大帝誕辰 斷言疫情農曆二月後遠離

    基隆天顯宮伍顯三大帝路聖誕，退輔會主委馮世寬（左3）與前參謀長林鎮夷等人都前往參拜祝賀。（記者盧賢秀攝）

    基隆天顯宮伍顯三大帝路聖誕，退輔會主委馮世寬（左3）與前參謀長林鎮夷等人都前往參拜祝賀。（記者盧賢秀攝）

    2023/01/26 17:10

    〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕基隆市和平島天顯宮伍顯三大帝今天慶祝聖誕，依傳統舉辦大敬禮，國軍退除疫官兵輔導委員會主委、前國防部長馮世寬等多位將官前往祝壽。伍顯三大帝祈祝國運昌隆、疫情遠離、人民安和樂利，三大帝並斷言疫情在農曆2月就會遠離，大家可以漸漸恢復正常的生活了。

    在基隆北端的和平島山上的天顯宮，供奉主祀伍顯靈官大帝五兄弟，五顯靈官大帝又稱五帝，已近兩百年歷史，十分靈驗，許多政治人物包括馬英九、陳水扁、呂秀蓮等人都曾經前往膜拜。

    尤其伍顯大帝是「武將」代，廟的後方就是國軍營區，海軍艦艇進駐基隆港都會從廟前過，知名將軍都曾前往廟裡參拜。除了馮世寬，還有前參謀總長林鎮夷、霍立青、何澎生及郭治國等人出席伍顯三大帝聖誕活動。

    今天除了小神將祝壽，天顯宮這幾10年來培養的打擊樂與吟詩合唱班，接力演出，鏗鏘有力、文武兼備，有些都還是小學生，從小培養打擊樂和吟詩，安可聲不斷，讓伍顯三大帝十分滿意。

    近日基隆又是風又是雨，昨天寒流來襲，今天明晴天，太陽高照，三大帝義子張朝明說「我說會好天氣吧！」他還說，疫情在農曆2月之後會逐漸遠離，民眾可以漸恢復正常生活了。

    退輔會主委馮世寬依傳統大敬禮祝壽。（記者盧賢秀攝）

    退輔會主委馮世寬依傳統大敬禮祝壽。（記者盧賢秀攝）

    天顯宮的藝文團體吟詩團、打擊樂和小神將祝壽，相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

    天顯宮的藝文團體吟詩團、打擊樂和小神將祝壽，相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

    天顯宮的藝文團體吟詩團、打擊樂和小神將祝壽，相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

    天顯宮的藝文團體吟詩團、打擊樂和小神將祝壽，相當熱鬧。（記者盧賢秀攝）

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