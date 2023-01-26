南投縣多鄉鎮市恢復垃圾清運 初估清出千噸垃圾

埔里鎮今天恢復清運垃圾，民眾將家戶累積至少4天的垃圾清出。（記者佟振國攝）

2023/01/26 17:02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣多數鄉鎮大年初一至初四停收垃圾，今天起恢復清運，估計全縣將清出千噸垃圾，連同春節前1週縣內垃圾即暫停外運焚化，年後垃圾處理將是棘手的問題，縣府環保局表示，下週起將協請外縣市焚化爐加強去化，希望能在1個月內完成。

許多民眾還在放年假，但清潔隊員已經動起來，南投縣許多鄉鎮今天加班清運從初一至初四累積的家戶垃圾，埔里鎮清潔隊一早8點30分即派出資源回收車、一般垃圾車沿街收運，民眾也早起將累積不少的垃圾送上垃圾車。

請繼續往下閱讀...

埔里鎮平常每天垃圾量約45噸，但農曆春節期間民眾吃吃喝喝，包括廚餘、一般垃圾會大幅增加，清潔隊估計4天停收垃圾期間累積的垃圾近300噸，下午4點才會大致清運完畢，明天還會再加強清運一次，由於農曆年前垃圾已經堆積一段時間，為避免重演去年堆置逾3000噸的垃圾危機，盼上級縣府環保局及早因應。

環保局指出，全縣每日垃圾量約230噸至250噸，農曆春節期間會倍增，估計今天的垃圾收運量會達1000噸以上，至於農曆年前縣內垃圾暫停外運處理，也累積不少垃圾，年後將協請外縣市焚化爐加強去化，希望在1個月內完成。

埔里鎮清潔隊農曆年前已累積不少垃圾。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法