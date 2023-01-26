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    「大物」伴絕美夕陽 潮州鐵道園區超大玉兔迎新年

    潮州鐵道園區的夕陽美景也成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的夕陽美景也成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    2023/01/26 16:43

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕潮州鐵道園區以鐵路貨板車50D的「大物」車作為鎮園之寶，開幕至今約1個月，已成為鐵道文物朝聖地，年節期間更是因為絕美夕陽而一「夕」爆紅，成為走春首選，園方除趕在過年前引進5組10公尺高的大型玉兔裝置藝術並點燈，從白天看火車到下午賞夕陽再到晚間用餐統統包，昨天單日就湧進約5000人，獨特年味的園區是相當熱鬧。

    佔地8公頃的鐵道園區，日前開幕除「大物車」為主打，並營造生態水池、涼亭，氣氛休閒，在外不常見的火車車廂，在此也成為隨處可處的佈景，園區更應景在年前引進五組大型玉兔裝置藝術，並配合延長夜間營業到晚間8點也點燈，原本以往漆黑的園區噸時變成相當熱鬧。

    優美的園區不僅受到鐵道迷喜愛，許多民眾也特別來此倘佯，有民眾就發現園區朝西能見到夕陽，是少數在潮州能優閒坐著喝茶看夕陽美景的地方，也被譽為「潮州最美夕陽」；業者說，今年是兔年，正逢園區剛剛開幕，加上疫情解封，因此特地引進5組各異其趣的玉兔造型大型裝置藝術，歡迎民眾來此走春。

    園區業者說，由於此處是全台唯一可以結合台鐵工務段工廠維修及觀光的園區，未來將設定收費導覽行程，將此處打造成鐵道文化紮根的最大基地，而台鐵的火車便當也是民眾對搭火車的極大回憶，園區也有「潮鐵便當」，將打造菜色更豐富的便當，未來還會推出連台鐵都已絕版的經典便當盒，請民眾拭目以待。

    潮州鐵道園區成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的夕陽美景也成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的夕陽美景也成為年節走春夯點。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的晚間「大物」玉兔也點燈。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的晚間「大物」玉兔也點燈。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的夕陽景色相當美。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的夕陽景色相當美。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的大物車。（記者陳彥廷攝）

    潮州鐵道園區的大物車。（記者陳彥廷攝）

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