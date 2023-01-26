彩券行員工曝客人7種NG行徑 店員：我們真的很崩潰

一名彩券行員工在網路上發文，列出了7點NG行徑，包含「沒耐心、不排隊、刮刮樂不刮乾淨、壓秒下注、選號很久、亂翻又硬抽刮刮樂、兌獎前不知自己中多少」提醒大家希望能好好遵守秩序，讓每位民眾在購買彩券時能有更好的消費品質。（示意圖，與本新聞無關）

2023/01/26 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間許多民眾喜歡去買刮刮樂試試今年手氣，然而一名彩券行員工在網路上發文，列出了7點NG行徑，包含「沒耐心、不排隊、刮刮樂不刮乾淨、壓秒下注、選號很久、亂翻又硬抽刮刮樂、兌獎前不知自己中多少」提醒大家希望能好好遵守秩序，讓每位民眾在購買彩券時能有更好的消費品質。

一名彩券行員工在 Dcard上發文表示，希望大家在買彩券時不要出現以下7種行為。第1種為「請大家多點耐心」，原PO表示，「一直狂敲桌子，一直喊我們，並不會增加我們的速度」只要店員一忙完就會馬上去尋找下組客人並且服務；第2種為「請排隊」，原PO說明，投注機一間店只有一台，不要看到店員就要求幫你兌獎，不要插隊，請到投注機排隊兌獎；第3種是「刮刮樂『刮乾淨』再兌獎」，原PO指出「QR code刮乾淨再來兌獎，可以加速兌獎的速度」有些民眾購買一整本刮刮樂後再請店員兌獎，若QR code未刮乾淨，將讓兌獎速度嚴重塞車。

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原PO接著表示，第4種為「不要壓秒下注並將投注單畫正確」，經常發生在兌獎到一半時，有賓果客人很緊急壓秒下注。「我們店員都非常想幫你在時間內下注畫單，只要有錯誤，就很難10秒內下單完」；第5種為「選號碼不要選很久」，原PO強調「真的是機率問題，絕對沒有哪幾個號碼特別好中」若選太久的，後面排隊民眾又將嚴重塞車。

第6種為「在刮刮樂選號時亂翻跟硬抽」，原PO解釋「翻來翻去刮到刮刮樂表面，再來是我們有排列順序，隨便亂翻會造成後續找號困難」若看到中意的，請用指的店員就會撕下來給你；第7種為「兌獎前請先算自己中多少」，在兌獎前沒算清楚，結果認為實拿金額不對，這時員工就要將整箱已撕掉的刮刮樂重新翻找出來，會花費很多時間」。

原PO指出，以上7點皆為店員經常在彩券行碰到的問題，店員都是餓著肚子，憋著尿意努力服務客人，希望民眾都能好好遵守秩序，對店員友善一點，並減少雙方的困擾。

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