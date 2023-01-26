為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    初五台南觀光熱潮不退！ 4天鬧區湧22萬遊客 民宿一房難求

    台南市鬧區小吃、廟宇密集度很高，南市府觀光旅遊局統計到初四就湧入22萬人次遊客。（台南市政府觀光旅遊局提供）

    台南市鬧區小吃、廟宇密集度很高，南市府觀光旅遊局統計到初四就湧入22萬人次遊客。（台南市政府觀光旅遊局提供）

    2023/01/26 15:15

    〔記者王捷／台南報導〕初五開工大吉，但是台南的觀光熱潮沒退，南市府觀光旅遊局統計，從初一到初四熱門鬧區就湧入22萬人，民宿訂房率高達9成以上一房難求，過年期間來台南商圈及旅遊景點消費，只要在2月28日前將在台南消費滿百元發票登錄台南購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，週週抽光陽電動機車，汽車將在2月5日抽出、價值近千萬的全新美屋也即將於3月5日抽出。

    觀旅局指出，春節來台南活動玩不完，統計到初四，鬧區國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，累計超過22萬人次遊客，在台南的四條老街，安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街也有近9萬人潮走訪。

    初五一早維持初四的旅遊熱潮，預估出遊車潮會持續至1月28日初七，市區8小時平均交通量也預期將成長一成，除了國道春節疏運措施外，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地皆有安排接駁車供民眾搭乘使用。

    另外，台南舉辦的台南購物節，只要有2月28日前在台南消費滿百元的發票，登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，有興趣的民眾可以到「2023臺南行春網」、「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宣傳「台南一百種生活」 黃偉哲洗頭舒爽影片曝光
    2022/09/16 13:09

    宣傳「台南一百種生活」 黃偉哲洗頭舒爽影片曝光
    美食防疫健康遊達人帶路 台南好食小旅行開跑
    2022/06/09 22:59

    美食防疫健康遊達人帶路 台南好食小旅行開跑

    震災的11年後 福島的復興現狀
    「台南牽手創作祭」分享台南旅遊 網文觸及1800萬人次
    2022/05/03 22:37

    「台南牽手創作祭」分享台南旅遊 網文觸及1800萬人次
    接軌國際後疫觀光時代 台南啟動安心旅遊戳記認證計畫
    2021/09/09 17:11

    接軌國際後疫觀光時代 台南啟動安心旅遊戳記認證計畫

    新驛站連結美景 超高景觀耐震宅現身
    生活今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播