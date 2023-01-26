初五台南觀光熱潮不退！ 4天鬧區湧22萬遊客 民宿一房難求

台南市鬧區小吃、廟宇密集度很高，南市府觀光旅遊局統計到初四就湧入22萬人次遊客。（台南市政府觀光旅遊局提供）

2023/01/26 15:15

〔記者王捷／台南報導〕初五開工大吉，但是台南的觀光熱潮沒退，南市府觀光旅遊局統計，從初一到初四熱門鬧區就湧入22萬人，民宿訂房率高達9成以上一房難求，過年期間來台南商圈及旅遊景點消費，只要在2月28日前將在台南消費滿百元發票登錄台南購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，週週抽光陽電動機車，汽車將在2月5日抽出、價值近千萬的全新美屋也即將於3月5日抽出。

觀旅局指出，春節來台南活動玩不完，統計到初四，鬧區國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，累計超過22萬人次遊客，在台南的四條老街，安平老街、鹽水老街、新化老街及菁寮老街也有近9萬人潮走訪。

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初五一早維持初四的旅遊熱潮，預估出遊車潮會持續至1月28日初七，市區8小時平均交通量也預期將成長一成，除了國道春節疏運措施外，市府於安平、梅嶺、六甲落羽松、菁寮老街及鹽水月津港等地皆有安排接駁車供民眾搭乘使用。

另外，台南舉辦的台南購物節，只要有2月28日前在台南消費滿百元的發票，登錄購物節官網，就有機會抱走豐富大獎，有興趣的民眾可以到「2023臺南行春網」、「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團查詢。

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