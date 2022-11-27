魚鬆收到沒？觀光局瞄準深度自由行旅客 推長片行銷東海岸

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處製作電影「海揚起的思念 魚鬆收到沒？」圖為劇中主角在三仙台的海岸旁。（東部海岸國家風景區管理處提供）

2022/11/27 20:26

〔記者陳心瑜／台北報導〕招手日本、歐美深度自由行旅客，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處製作電影「海揚起的思念 魚鬆收到沒？」盼透過台東縣成功鎮的人文和生活魅力，吸引國際觀光客，今天舉辦首映發表會，也預計報名各國影展增加國際曝光度。

東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，正值旗魚季，劇情長片「海揚起的思念 魚鬆收到沒？」不僅呼應在地將漁產製作成魚鬆的日常，更以不同以往的行銷方式介紹東海岸，呈現漂亮的自然景致還有人情味、生活步調，這些都是東海岸值得珍惜和品味的元素。

請繼續往下閱讀...

林維玲說，製作團隊透過田野調查，把在成功鎮的生活透過音樂、故事呈現，每一道美食都蘊含故事和情誼，像是電影的副標「魚鬆收到沒」，不只是問候這餐吃飽沒，更隱含朋友、家人或是愛情的連結，希望透過這樣的方式，讓觀光產業的包裝更有深度，吸引來客長住、交朋友。

東部海岸國家風景區管理處說，影片透過日常的餐桌對話以及在地的生活樣貌，呈現日治時期建造新港漁港的新港支廳長菅宮勝太郎、阿美族傳統飲食文化、成功鏢旗魚文化以及多元族群共融互助的故事。

東部海岸國家風景區管理處表示，將用這部電影報名影展，希望讓影像呈現給喜歡東部人文、慢活文化的自由行旅客，盼吸引國際旅客來東部深度自由行，另外明年將邀請在地店家和居民一同在成功鎮觀賞影片，民眾近日也可透過東管處官網觀賞。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處製作電影「海揚起的思念 魚鬆收到沒？」，製作團隊透過田野調查呈現台東縣成功鎮的生活魅力。（東部海岸國家風景區管理處提供）

招手日本、歐美深度自由行旅客，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處製作電影「海揚起的思念 魚鬆收到沒？」盼透過台東縣成功鎮的人文和生活魅力，今天（27日）舉辦首映發表會。（記者陳心瑜攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法