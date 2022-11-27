「全國大觀盃」推台灣觀光 石槽海藻手工皂作伴手禮

台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會合辦全國大觀盃觀光設計競賽全國總決賽，參賽隊伍來自全台高中職暨大專院校178支隊伍、700多名選手參賽。（台北城市科大提供）

2022/11/27 19:32

〔記者陳心瑜／台北報導〕台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會合辦全國大觀盃觀光設計競賽，盼透過年輕學子創意，找出台灣更多值得推廣的景點，今年參賽隊伍來自全台高中職暨大專院校178支隊伍、700多名選手，地主隊城市科大奪得三面金牌，成最大贏家。

中華優質旅遊發展協會表示，今年比賽以交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區、北海岸及觀音山國家風景區、參山國家風景區三處國家風景為範圍，各隊伍發揮創意拍攝導覽解說影片，分別有外語、國語、伴手禮設計賽組，外語組作品則有英、日、越等語種參賽作品。

請繼續往下閱讀...

中華優質旅遊發展協會表示，台北市立大學作品「Fascianatino Kavalan」拿下大會首獎大專外語組特金獎，參賽影片以英語旁白搭配東北角與宜蘭風光的海岸與山脈空拍畫面，讓評審團留下深刻印象。

金獎得主部分，地主隊台北城市科技大學觀光事業系大專國語組作品「一桐遊獅山」，介紹參山國家風景區的風情；伴手禮設計組「尋藻雪文的抹茶地毯」，為老梅石槽海藻製作手工皂搭配老梅盛開的百合花造型；大專外語組作品「奔赴山海」呈現東北角海岸風光。

台北城市科大觀光系主任郭名龍說，連續十屆辦理全國大觀盃賽事，今年獲三面金牌肯定，非常開心。

台北城市科大觀光系專任專技助理教授李奇嶽表示，全國大觀盃賽事邁入第十屆有賴交通部觀光局支持、170支隊伍的參與，得獎作品將於三個國家風景區管理處等社群及網站，介紹東北角暨宜蘭海岸、北海岸及觀音山、參山國家風景區管理處等三處轄區美麗風景與文化。

台北城市科技大學與中華優質旅遊發展協會合辦全國大觀盃觀光設計競賽全國總決賽，北海岸及觀音山管理處秘書謝智明（右一）與大專外語組特金獎得主台北市立大學史地系學生合影。（台北城市科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法