九合一選後維護市容 桃市環保局拆4萬件競選廣告物

桃園市環境清潔稽查大隊今天一早於全市展開拆除大街小巷各競選團隊留下的競選旗幟及廣告布條，截至下午3點前總共拆除4萬件，若民眾發現仍有競選廣告尚未拆除，可以撥打1999市民專線通報環保局12區中隊，將儘速派員前往清除。（記者陳恩惠攝）

2022/11/27 17:19

〔記者陳恩惠／桃園報導〕九合一地方選舉昨天落幕，為儘速恢復市容環境，桃園市環保局循例，今天一早動員450名人力，出動155部車組，馬不停蹄地於市境內各行政區展開重要道路巡查、清除大街小巷各競選團隊留下的競選旗幟及廣告布條，至下午3點前總共拆除4萬件，若民眾發現仍有競選廣告尚未拆除，可以撥打1999市民專線通報環保局12區中隊，將儘速派員前往清除，希望在最短時間內恢復桃園市整齊有序的街景。

市府環保局長呂理德表示，為維護選後市容觀瞻及交通安全，候選人的競選旗幟廣告依規定應自行清除完畢，限期未清除即視為廢棄物，環保局將逕行拆除，截至今天下午2時止，已完成全市各區重要道路選舉宣傳旗幟和廣告物的清除工作，趕在週一民眾上班前能恢復市容面貌。而拆除下來的廢棄競選廣告物，例如塑膠pp板，具有可再利用特性，將全數回收後交由後端處理廠再製為再生塑膠原料，落實資源再利用與源頭減量。

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環保局表示，依據「桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則」第3條規定，各選舉團隊應於投票當日清除競選廣告物，未依期限內恢復者，環保局將逕行拆除清理，

桃市環境清潔稽查大隊12區中隊利用週日出勤，持續加派人力、機具，迅速拆除競選廣告物，若市民發現有競選廣告未拆除，可以撥打1999市民專線通報環保局各區中隊，將會儘速派員清除；另環保局也呼籲設置於私人場域設施的競選廣告物，候選人團隊或地主也可先自行拆除，共同加速回復桃園市容環境。

環保局長長呂理德表示，拆除下來的廢棄競選廣告物，例如塑膠pp板，具有可再利用特性，將全數回收後交由後端處理廠再製為再生塑膠原料，落實資源再利用與源頭減量。（記者陳恩惠攝）

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