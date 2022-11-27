台中推台灣好行「時尚城中城線」 走訪百年書局

搭「台灣好行-台中時尚城中城線」，走訪台中百年書局「中央書局」。（觀旅局提供）

2022/11/27 16:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一條觀光公車「台灣好行-台中時尚城中城線」，沿途經過台中許多古蹟，如帝國製糖廠、台中州廳與訴說城市文化軌跡的文學建築中央書局、瑞成書局及著名美食、商圈景點等，選舉完正是出遊的好時節，台中市觀光旅遊局推薦民眾搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」，走訪台中，享受人文知性之旅。

觀旅局長韓育琪表示，搭乘「台灣好行-台中時尚城中城線」，在台中州廳站下車後，沿市府路步行約5到10分鐘至台灣大道一段，即可抵達台中近百年具歷史價值的「中央書局」，中央書局曾經是日治時代最大、最豐富的漢語書店，經過繁榮、熄燈，又再次重新改造規劃後成為一家結合選物、講座、展覽等複合型書局。

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另外，離台中公園（雙十路）站不遠，歷經時代淬鍊，散發獨特風華的百年老店「瑞成書局」，1912年迄今，從第一代傳承迄今第四代，雖經歷過祝融、搬遷仍堅持屹立不搖，目前並著重於歷史人文、宗教、心靈探討等書籍，並設有解憂室，提供解惑紓壓的服務；過個馬路則到台中公園，有湖水、涼亭，鳥兒、小松鼠悠然自得的跳來跳去，適合悠閒地漫步，欣賞生態景觀，享受微風，或是樹蔭乘涼放空，品味城市的恬靜。

觀旅局表示，「台灣好行-台中時尚城中城線」，3輛公車內部已換上新裝，分別以台中老舊機關宿舍活化的審計新村、歷久不衰的科博館恐龍及動物、台中必比登美食為主題，帶領旅客遊玩帝國製糖廠、草悟道、綠柳川水岸廊道、台中放送局、國美館、科博館等台中好吃好玩的地方，提供旅客新奇的搭乘體驗。

「台灣好行-台中時尚城中城線」，車內塗裝「審計新村」。（觀旅局提供）

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