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    看老天臉色！ 南投大崙山藍天雲海「綠、白、藍」交織成美景

    今選舉投票日，南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏林區中的翠綠茶樹與藍天、雲海交織出的美景，同時也是民進黨、民眾黨及國民黨等3大黨的代表色，格外引人注目。（圖由民眾提供）

    今選舉投票日，南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏林區中的翠綠茶樹與藍天、雲海交織出的美景，同時也是民進黨、民眾黨及國民黨等3大黨的代表色，格外引人注目。（圖由民眾提供）

    2022/11/26 15:38

    〔記者謝介裕／南投報導〕今是九合一投票日，南投縣風和日麗，除了各投票所可見排隊人潮外，鹿谷鄉大崙山銀杏林區隨著雲海翻動，也同時出現綠（民進黨）、白（民眾黨）、藍（國民黨）等3大黨色彩，令目睹的民眾打趣地說，台灣的民主、自由，連老天爺也都感動、認同，也才會在投票日當天透過綠、白、藍3色美景，呈現出一片祥和之氣，意味不管選舉結果為何，已讓國際社會看到台灣人透過選舉及選票表達出來的自由及民主的可貴。

    鹿谷鄉大崙山銀杏造林區，係南投縣觀賞雲海的勝地之一，隨著時序來到秋冬，加上東北季風南下，銀杏造林區中的銀杏樹枝葉雖變成一片金黃，但茶樹翠綠依舊，並與變化萬千的藍天、雲海，交織出如詩如畫的美景，令人流連忘返、驚嘆連連！

    鹿谷鄉竹林、竹豐及和雅等3村組成的小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，大崙山海拔約1500公尺，因山區地形及濕冷氣候、氣壓牽引，使得山頂與山谷之間對流旺盛，常常可見如瀑布般的壯觀雲海，但要綠、白、藍3色同時出現，可說是可遇而不可求，端看天氣變化而定。

    因此，在農委會及南投縣政府、鹿谷公所支持下，小半天休閒農業區發展協會將在12月3日及10日舉辦2個梯次「杏福雲海茶席」活動，內容包括長源圳生態步道、林爽文古戰場、茶園生態解說、銀杏步道、雲海茶席品茗體驗等等，有興趣的民眾可撥打電話049-2677213向小半天休閒農業區發展協會洽詢。

    南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會舉辦「杏福雲海茶席」活動，值得民眾參加。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會舉辦「杏福雲海茶席」活動，值得民眾參加。（記者謝介裕翻攝）

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