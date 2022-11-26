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    投票日仍逾萬人確診！本土+13218 新增29例死亡

    2022/11/26 14:19

    〔記者楊媛婷／台北報導〕連續9天本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例都低於2萬例，今天是地方大選，中央流行疫情指揮中心今（26日）公布國內本土新增1萬3218例確定病例，並新增148例以上中重症個案與29例死亡案例；另新增51例境外移入。

    指揮中心表示，今日新增的1萬3218例本土病例，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，超過2千例個案數的縣市僅新北市；今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20例未接種3劑以上疫苗。

    另接種疫苗可有效降低染疫後中重症或死亡的風險，指揮中心也公布最新疫苗接種情況，25日疫苗共接種3萬9254人次，疫苗接種人口涵蓋率第2劑88.6%、追加劑接種74%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.3%），第2次追加劑接種率17.3%（65歲以上接種率43%）。

    另依指揮中心公布自22日迄今染疫人數，近8萬人，若以具有投票資格者佔總體染疫人數約8成，亦即與指揮中心昨天評估全台約有6.5萬人因染疫無法投票。

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    連續9天本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例都低於2萬例，今天是地方大選，中央流行疫情指揮中心今（26日）公布國內本土新增1萬3218例確定病例，並新增148例以上中重症個案與29例死亡案例；另新增51例境外移入。（指揮中心提供）

    連續9天本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例都低於2萬例，今天是地方大選，中央流行疫情指揮中心今（26日）公布國內本土新增1萬3218例確定病例，並新增148例以上中重症個案與29例死亡案例；另新增51例境外移入。（指揮中心提供）

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