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    大甲金媽祖「金包銅」易錦隆：檢便宜行事未驗黃金重量

    大甲鎮瀾宮金媽祖因檢方認證為金包銅而引發爭議。（擷取自柯建華臉書）

    大甲鎮瀾宮金媽祖因檢方認證為金包銅而引發爭議。（擷取自柯建華臉書）

    2022/09/26 23:10

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮金媽祖經檢方認證為金包銅，引發爭議，前大甲鎮瀾宮信徒代表易錦隆今天上「新台灣加油 」政論節目，質疑檢察官因該案已逾追訴期就便宜行事，要求檢方重啟調查，並批評鎮瀾宮董監事會在外界的聲浪下仍不作為就是包庇，因市府是主管機關，要求市長盧秀燕應下令調查，而非以尊重司法調查結果搪塞。

    立委王定宇在節目中也表示，之前鎮瀾宮對外都表示金媽祖是純金打造，現在改口是銅胚，因為金媽祖是信眾捐贈的金牌打造，廟方應對信眾有所說法。到底金媽祖含有的黃金有多重？另外製作費究竟是多少？也要說清楚。

    易錦隆說，柯建華承攬製作金媽祖拿多少錢？鎮瀾宮應將承攬契約拿出來釋疑，民國94年，金媽祖開始對外展示，顏清標當時說金媽祖是「扎腹的」，代表是實心，日前接受記者採訪也說是純金的，但檢察官調查卻是金包銅，現在有科學儀器可檢測黃金的比例，廟方應公布給大家看，但廟方現在卻選擇神隱。

    易錦隆說，金媽祖是否涉及顏清標詐欺等刑事追訴期過了，但民事現在才開始，董事會有天會換人做，若屆時追訴，柯建華要負責，鎮瀾宮董監事會，董事不董，監事不監，現在知道還不做就是包庇，主管機關市政府只表示尊重司法調查結果，要求市長盧秀燕應下令調查；民政局長吳世瑋則說宮廟上千間，沒辦法查，易錦隆說，只要針對有問題的鎮瀾宮進行調查。

    易錦隆並批負責的檢察官因該案逾追訴期，就便宜行事，未進行黃金重量堪驗，謹以相關證人筆錄結案，要求檢察官重啟調查；兩岸政策協會研究員張韶宇則說，鎮瀾宮若質疑外界胡亂指控，應該提告釐清；名嘴王瑞德也表示，不起訴並非查無實據，而是過了10年追訴期，顏清標應召開記者會拿出相關文件說清楚，金媽祖到底是包銅還是純金。

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