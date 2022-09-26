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    桃園市立楊梅幼兒園校舍拆除重建 明年9月底完工

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工，市府現場展出完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工，市府現場展出完工示意圖。（記者李容萍翻攝）

    2022/09/26 22:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立楊梅幼兒園校舍於1981年興建至今屋齡老舊，原室內空間狹小，不適宜幼兒學習及身心發展，市府教育局為提供幼生健康優質的學習與成長場所，規劃拆除舊園舍，重建為地上3層建築物，總樓地板面積約1788平方公尺，總工程經費約7890萬元，今（26）日下午由副市長高安邦主持動工典禮，預計明年9月底完工，可招收130名幼生，提供幼兒廣大戶外活動空間。

    高安邦說，市立楊梅幼兒園的建築造型及立面以水晶意象（玻璃磚）呼應南側池塘波光粼粼的景色，以水美窯（磚）的樓梯外牆傳承客家老街的紅磚立面，以梯田般的建築量體象徵楊梅早年農村聚落的型態，以埤塘造型屋頂綿延南側水池的景觀，藉由融入在地文化與特色的設計，將幼兒園與當地社區、自然環境連結一起；室內空間設計運用暖白色與原木色系，大面積開窗增加採光，讓空間更明亮。

    楊梅幼兒園111學年度核定招收30名幼生，因舊校舍拆除重建，現安置於水美國小附設幼兒園；教育局統計，市長鄭文燦上任以來，市境共增設幼兒園109園，共444班，總計1萬2314名幼生，其中公立幼兒園64園，非營利幼兒園45園。

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工。（記者李容萍攝）

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工。（記者李容萍攝）

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工。（記者李容萍攝）

    桃園市立楊梅幼兒園園舍拆除重建動工，預計明年9月底完工。（記者李容萍攝）

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