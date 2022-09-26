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    偷吃不擦嘴！二林火龍果園驚傳「紅面賊」 竟是監守自盜

    彰化二林出現「紅面賊」，原來是火龍果園飼養的土鵝偷吃火龍果，臉遭果汁染紅，成了偷吃的鐵證。（記者陳冠備翻攝）

    彰化二林出現「紅面賊」，原來是火龍果園飼養的土鵝偷吃火龍果，臉遭果汁染紅，成了偷吃的鐵證。（記者陳冠備翻攝）

    2022/09/26 18:11

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮一處有機果園種植的火龍果近日採收，未料火龍果竟遭不明物惡意啄食，果肉還被狠狠的吃個精光，幾乎只剩一層皮，陳姓園主對心血遭踐踏感到憤怒，決定揪出兇手來討公道，結果在一群自養的土鵝的臉上發現有「紅面」異狀，原來就是偷吃火龍果的兇手。陳姓園主哭笑不得說，養這群土鵝是要吃雜草的，結果竟變偷吃火龍果，根本是監守自盜！

    果園園主陳致嘉表示，他種植火龍果多年，因暢行草生栽培，曾獲得紅肉組全國評鑑賽第三名跟多次彰化第一名肯定，但精益求精，他決定將果園升級成有機果園，目前已經是轉型階段，為此從去年起開始在果園裡養殖12隻土鵝跟12隻菜鴨，用來除草跟除蝸牛，果然達到果園優化成效，火龍果也又大又甜，但今年夏季進入採收後，就開始傳出有火龍果遭啄洞，甚至果肉遭啃食狀況，因此他開始調查，結果令他大吃一驚，竟是自己養的鵝鴨闖的禍。

    陳致嘉說，因為火龍果都有套袋，一般鵝鴨不會去刻意咬食，但有一次他將果實採收後放在地上去忙別的事，回來就發現一隻紅面鴨正在啄食，他將牠驅趕後不以為意，結果隔日就發現有植株條上的火龍果果實被啄出一個洞，原來是該紅面鴨食髓知味跑來偷吃。

    「竟然還會吃好到相報！」陳致嘉說，為了不讓紅面鴨偷吃，離開果園後會將牠們關起來，但還是陸續發生有果實遭啄食的狀況，而且果肉幾乎被吃個精光，只剩一層皮，比紅面鴨更狠，他只好又開始調查，發現有數隻土鵝因過度偷吃火龍果，臉遭果汁染紅變成「紅面鵝」，成了偷吃不擦嘴的鐵證，終於抓到兇手。

    陳致嘉說，他也很意外動物們除了吃好到相報也會互相合作，個頭高的土鵝會將果實啄落，讓個頭叫低鴨子吃，每個月會因為這群「內賊」大約耗損2、30顆果實，雖然一度氣得貼文臉書公審，甚至想要放熱水煮了，但他決定秉持友善農業精神，要好好友善這群鵝鴨，一起打造友善的有機果園。

    被偷吃的火龍果果肉還被狠狠的吃個精光，幾乎只剩一層皮。（記者陳冠備翻攝）

    被偷吃的火龍果果肉還被狠狠的吃個精光，幾乎只剩一層皮。（記者陳冠備翻攝）

    陳姓園主發現火龍果經常遭偷吃，調查發現竟是自己飼養的土鵝偷吃，還變成「紅面鵝」，根本監守自盜。（記者陳冠備翻攝）

    陳姓園主發現火龍果經常遭偷吃，調查發現竟是自己飼養的土鵝偷吃，還變成「紅面鵝」，根本監守自盜。（記者陳冠備翻攝）

    園主陳致嘉表示，在果園裡養殖12隻土鵝跟12隻菜鴨，用來除草跟除蝸牛，最先偷吃的是紅面鴨。（記者陳冠備翻攝）

    園主陳致嘉表示，在果園裡養殖12隻土鵝跟12隻菜鴨，用來除草跟除蝸牛，最先偷吃的是紅面鴨。（記者陳冠備翻攝）

    陳致嘉表示，為讓火龍果品質更有保障，將果園升級成有機果園，目前已經是轉型階段。（陳致嘉提供）

    陳致嘉表示，為讓火龍果品質更有保障，將果園升級成有機果園，目前已經是轉型階段。（陳致嘉提供）

    陳姓園主一度對鵝鴨們監守自盜的行為，氣得貼文臉書要求公審。（翻攝臉書）

    陳姓園主一度對鵝鴨們監守自盜的行為，氣得貼文臉書要求公審。（翻攝臉書）

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