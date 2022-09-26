專訪》吳政忠要國科會「看全局」 未來「帶兵打仗」衝國際鏈結

國科會主委吳政忠。（記者朱沛雄攝）

2022/09/26 18:01

〔記者吳柏軒、陳嘉怡／台北報導〕國科會改組後，主委吳政忠首次接受專訪，他指出，最大考驗是改變同仁邁向「全局」思維，從過去中上游科研，到未來接軌下游產業，更強調目標是要「帶兵打仗」，要隨時跟國際接軌，推動國與國之間的科研鏈結，也籲未來科研從人文思考需求，產業須加強「說故事能力」。

行政院科技政委兼國科會主委吳政忠今（26）日指出，2006到2008年就曾在前副總統陳建仁任舊國科會主委的旗下，擔任過副主委，後國科會改為科技部，自己在2020年任科技部長，到今年7月27日再組改回國科會並重新命為「國家科學及技術委員會」，表面變化不大，但最重要是心態已改。

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吳政忠強調，以前舊國科會或科技部比較沒有看全局，著重研究，如大學、研究機構等上游頂多到中游階段，但新國科會由行政院科技政委兼任，並新增科技辦公室，把行政院層級的科技布局納入，整體布局政策與明年度高達約1383億元的國家科技預算。

吳政忠舉例，如科技政策形成，會從全國科技會議、產業策略規劃會議等，找相關跨部會首長、產業民間代表等，並收集國際新興科技演變等發展後，再推出國家方案，如太空低軌衛星須由經濟部、太空中心等來共同合作、先進網路建設則要邀交通部NCC與經濟部等一同坐下，分針出爐後續各部會再寫計畫、編預算，並後續管考。

「我的目標還要帶兵打仗！」吳政忠還說，改制為新國科會後有四大任務跟四大強化，如擘劃科技政策、支持基礎研究、強化科學園區轉型、強化科技實踐人社價值等，更要求在前瞻佈局上還要加上「國際界接與連結」，常直接問科研政策的「國際競爭力」，隨時準備與國際合作，且並非單一部會，而是集結科技預算下所有機構，是國與國之間的科技合作，並要掌握對方能給什麼，以及台灣能提供的技術，促成交流。

吳政忠也同時希望，台灣走出早期工程或代工思維，新納入人文社會思維，從食衣住行育樂等角度出發，發展創新的人性需求，讓整體科技發展不只經濟跟產業，連文化、生活都要加入，「說故事能力」是未來科技產業需要精進之處。

國科會改後，主委吳政忠首度接受媒體專訪。（記者朱沛雄攝）

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