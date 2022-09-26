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    傻眼！鹿港摸乳巷換了路燈 復古風變成投射燈

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    2022/09/26 13:41

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見彰化美學？鹿港摸乳巷是全國知名旅遊景點，近來全面更新路燈，把典雅造型的復古路燈，全數換成了最潮的投射燈，讓原本在窄巷抬頭可見的「一線天」，突然被投射燈狠狠的切成兩半，令遊客傻眼到不行！

    鹿港鎮長許志宏表示，鹿港摸乳巷不是古蹟，也不具文資身分，就是民宅之間的窄巷，也就是俗稱的防火巷，遊客參觀都是在白天為主，但因為當地居民一再反應，雖然已裝有裝監視器，但仍希望能夠提高摸乳巷夜間的照明，以避免有不肖人士躲在裡頭，才會全面更新。

    鹿港摸乳巷是到國內外遊客到鹿港旅遊必到景點，也是全國最知名的窄巷，遊客到訪必拍網美照，但不少遊客要拍照時，才發現頭上一盞大大的投射燈，說不上好不好看，但與摸乳巷整體氛圍就是「不搭」，因為明明走入摸乳巷是要進入歷史的時光長廊，但一見到現代感的投射燈，馬上就讓古典文化感「陣亡」。

    有遊客就指出，摸乳巷因為是窄巷，要裝路燈可以理解，但應該兼顧古巷的氣質，以往在窄巷抬頭可以看到「一線天」，如今裝了全新的投射燈，抬頭所見的天空，硬生生的被切成兩半。

    還有遊客就強調，現在城鎮景觀規劃，燈光也是專業設計，何況是知名的摸乳巷，更應該以文化觀光角度來裝設具有古典美感的路燈，而不是讓全新路燈成為摸乳巷美感大打折扣。

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷換了全新的投射燈，讓原有的古典文化氛圍大打折扣。（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷原有的路燈造型較為典雅。（資料照）（記者劉曉欣攝）

    鹿港摸乳巷原有的路燈造型較為典雅。（資料照）（記者劉曉欣攝）

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