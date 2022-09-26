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    大甲溪高灘地非灌區水源不穩 中市獲補助2900萬元改善

    立委楊瓊瓔爭取農田水利署補助，施作牛稠坑溝二期改善工程，改善大甲溪高灘地非灌區的灌溉問題。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔爭取農田水利署補助，施作牛稠坑溝二期改善工程，改善大甲溪高灘地非灌區的灌溉問題。（記者歐素美攝）

    2022/09/26 13:50

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區大甲溪高灘地屬非灌區農田，長年倚靠牛稠坑溝尾水灌溉，但老舊土溝滲漏，致水量不足，造成農友灌溉困難，為提高輸水效率，立委楊瓊瓔及市議員陳本添向農田水利署爭取2900萬元補助，由市府水利局施作改善工程，預計年底前發包，明年9月完工，立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添另爭取水保局200萬元經費，改善牛稠坑溝引水路旁舊社農路，並於今天會勘。

    水利局表示，大甲溪高灘地農田非屬農田水利署所轄灌區，既有灌溉水源來自牛稠坑溝尾水，由於牛稠坑溝引水路第2期範圍現況多為土溝，存在嚴重滲漏問題，且部分渠底老舊破損，導致灌溉水量不足，為增加輸水能力，將新建混凝土溝引水路1600公尺、既有RC溝改善170公尺、並增設分水閘門3座，以維持下游高灘地灌溉用水。

    市議員陳本添說，大甲溪北岸其實有牛稠坑溝穩定水源，卻因缺乏完善灌溉設施，農民看得到水卻用不到；2年前爭取農水署及台中市政府水利局進行第一期引水道改善，讓區域內良田有穩定水源，得以種植優質的農產品。

    楊瓊瓔表示，后里牛稠坑溝引水路改善工程，主因農民向水利署承租大甲溪高灘地耕作，卻發現近年水量少、缺水灌溉，致務農困難而陳情，她發現過去位於非灌區外的農業灌排設施往往被忽略，農水署不應忽視，需有效的支持非灌區排水設備。

    楊瓊瓔強調，水是農耕最重要的環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通都要照顧到位。二期工程預計年底前完成發包，明年9月底前完工，徹底解決農民長期以來為水所苦的問題。

    立委楊瓊瓔表示，農民向水利署承租大甲溪高灘地耕作，因牛稠坑溝土溝滲漏，致水量少，農友缺水灌溉。（記者歐素美攝）

    立委楊瓊瓔表示，農民向水利署承租大甲溪高灘地耕作，因牛稠坑溝土溝滲漏，致水量少，農友缺水灌溉。（記者歐素美攝）

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