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    倡導兩性平權 侯友宜疼太太做出這承諾

    新北市政府舉辦「2022新北市女性影展首映會」，市長侯友宜（中）出席映後座談會。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府舉辦「2022新北市女性影展首映會」，市長侯友宜（中）出席映後座談會。（記者賴筱桐攝）

    2022/09/26 13:03

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動兩性平權，今天舉辦「2022新北市女性影展首映會」，播放《廳下火》紀錄片，描述傳統客家文化中，女性逐漸翻轉在家族中的不平等。出席映後座談會的新北市長侯友宜，分享在家中落實兩性平權的經驗，他說，因為工作忙碌，很少有機會在家吃飯，但他對太太有一個承諾，只要在家用餐，他一定會負責洗碗等善後工作，語畢，台下響起熱烈掌聲。

    侯友宜回想，小時候回外婆家，外婆總是在廚房忙進忙出，永遠是最後一個吃飯，這種傳統觀念沿襲至母親那一代，媽媽通常等爸爸、孩子們吃飽飯之後，才吃剩下的菜，隨著時代變遷，現今全家人能坐在餐桌上一起享用一頓飯，是非常幸福的事。

    侯友宜說，過去擔任警察工作忙碌，很少有機會在家吃飯，但他對太太有一個承諾，雖然煮飯幫不上忙，但只要在家用餐，他就會負責收拾餐桌、洗碗盤等善後工作，性別平等從自己做起，夫妻共同分擔家務事，把性平觀念融入在日常生活中，社會才會越來越進步。

    《廳下火》紀錄片導演鄭慧玲表示，過去民眾認為很古板的客家文化變得不一樣，客家男性主動接納家族中未婚、離婚的女兒，葬在家族祖塔或家塚，家族祭祀的重要角色開始由女性擔任，可以積極參與宗族事務，甚至擔任總幹事等要職，這些都是兩性平權的起點。

    新北市三重區親子關懷協會理事長吳淑貞提到，女性有生理期，過去認為經期不潔，不能出入廟宇，如今刻板印象已翻轉，她長期參與社區鄰里的公共事務，有多家宮廟主動邀約請她擔任管理委員會主委。

    社團法人新北市善悅關懷協會執行長黃梅英說，早期工作職場很少有女性主管，即便從事同樣的工作，男性和女性薪資也不同，在兩性平權的浪潮下，現代女性可以在各領域展現專業能力，發揮溫柔而堅定的力量。

    侯友宜指出，新北市近400萬人口有51%是女性，為了提升女性權益和倡導性別平等，市府推動多項政策與方案，例如開辦女性水電工課程，翻轉職業的性別刻版印象，提倡家務工作不分性別，大家一起來，希望將新北市打造為性別友善城市。

    新北市政府推動兩性平權，今天舉辦「2022新北市女性影展首映會」，市長侯友宜（中）出席映後座談會。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府推動兩性平權，今天舉辦「2022新北市女性影展首映會」，市長侯友宜（中）出席映後座談會。（記者賴筱桐攝）

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