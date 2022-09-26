台中捷運推「嗶乘車」10月3日使用進站免費搭

悠遊付app-嗶乘車-即日起在台中捷運全面開通（中捷公司提供）

2022/09/26 12:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運公司表示，即日起悠遊付APP「嗶乘車」在台中捷運全面開通，用手機就能「嗶」進站，還能享優惠。10月3日使用「嗶乘車」搭中捷，享100%悠遊付回饋金，等於搭車免費；10月4日至11月3日乘車則享50%悠遊付回饋金。

中捷公司表示，悠遊卡公司為慶祝悠遊付APP嗶乘車於台中捷運全面開通，將提供1日免費搭乘及為期1個月的半價活動，10月3日當天搭乘中捷，使用嗶乘車支付車資，筆筆皆享100%悠遊付回饋金，等於搭車免費；自10月4日起至11月3日止，搭乘中捷以嗶乘車付款，也享50%悠遊付回饋金。

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中捷公司指出，悠遊卡公司所開發的「悠遊付」APP，讓民眾可以手機一嗶就上車，「悠遊付」目前只開放具備NFC功能的Android手機，且Android版本6.0 （含）以上的手機透過APP嗶乘車，旅客可使用Android手機下載悠遊付APP，開啟嗶乘車功能，就能感應進閘門，節省購票時間，交通移動更便利。

中捷公司董事長林志盈表示，因應行動支付市場蓬勃發展，台中捷運積極打造全方位支付環境，除了開通嗶乘車，還將在現有無障礙閘門上安裝及整合信用卡感應及QR Code掃描設備，未來建置完成後，民眾掃描QR Code、持信用卡感應就能進出閘門。

另外，中捷公司正與交通局研議台中市交通行動服務（MaaS）計畫，期能透過整合公車、捷運及iBike等各類公共運輸運具與交通設施，讓民眾透過手機完成QR Code掃描乘車與即時查詢等服務，使用上更便利，進而提升台中市大眾運輸使用率。

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