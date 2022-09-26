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    喜宴一結束「上車就拉」...台南晶英傳疑食物中毒恐破百人

    台南晶英酒店24日宴會廳傳出疑似中毒事件，目前累計已有79人就醫。（記者王姝琇攝）

    台南晶英酒店24日宴會廳傳出疑似中毒事件，目前累計已有79人就醫。（記者王姝琇攝）

    2022/09/26 13:11

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南晶英酒店傳出疑似食物中毒事件，經通報統計至昨日已有79人就醫，消息傳出，已有3、4名聲稱當天參加喜宴的民眾跳出來爆料「就醫人數早已破百！」

    衛生局表示，已分別就該酒店相關的食餘菜餚及民眾、廚工等進行採檢送驗，相關微生物檢測需要7個工作天，若結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依《食品安全衛生管理法》第15條規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    侯姓民眾向本報爆料提及，中毒人數絕對不只70餘人，「自家人出席16人就有15人都掛急診，喜宴主家連新人都去急診了；甚至醫院急診室還設置『晶英酒店專區』又吐又拉還發燒…15個人都還沒有接到飯店關懷電話，實在是氣不過。」

    據悉，當天單場最多為36桌喜宴，光是餐費就花費近80萬元，該場張姓喜宴主家受訪表示，24日中午辦喜宴娶媳婦，宴請約360位賓客，當晚就有賓客反映出現上吐下瀉、發燒等症狀，還有小朋友出會場就直接拉在車上，有些到今天早上還在拉肚子，連新娘子都有狀況，新郎因為沒有用餐所以沒事。

    張先生說，就醫時隔壁病床也巧遇同樣在晶英宴會用餐，但是不同場次的賓客，感覺還滿嚴重的，光是自己的廠就有近百人急診，呼籲食安問題應該要去注重，不應該發生這種狀況，也再次向親戚好友致上最高歉意。

    衛生局表示，經查台南晶英酒店24日舉辦午晚共4場，總計120桌喜宴，25日統計有79人出現腸胃不適，多數民眾就醫後症狀都已緩解，部分留觀中。已分別就該酒店當日的食餘菜餚及民眾、廚工採檢送驗，以確認本案之發生原因。

    台南晶英酒店也發聲明表示，都與喜宴主家簽約，一旦確定是酒店造成客人不適，將全額退費，另在醫藥費上進行賠償。工作人員部分目前掌握約70名，包括後場廚師團隊及桌邊服務員進行體檢，進一步確認是否與該事件有關連。

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