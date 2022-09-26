北市2022嗡嗡包出爐 今年首度對外販售

今年嗡嗡包以國慶、蜜蜂配色為概念，推出「BEE FREE自由的蜂（藍黃款）」及「BEE FRESH清新的蜂（紅白款）」限定雙款。（圖由台北市民政局提供）

2022/09/26 11:52

更新：若從外網看報導 第二段登記超連結變成「自由時活動登記網頁報」 希望協助修正為「活動登記網頁」

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府每年國慶日都會發送紀念品嗡嗡包，吸引民眾領取。台北市民政局今天公布今年款嗡嗡包，設計採輕量隨行風，有藍黃、紅白兩種配色。民眾可於今天下午2點起至10月3日中午12點登記，將抽出3500個名額；今年嗡嗡包也將首次對外販賣獨家配色同款式包包，每款580元。

請繼續往下閱讀...

今年延續防疫新生活，嗡嗡包採「線上登記抽籤、現場領取」，民眾可於今天下午2點起至10月3日中午12點前，透過台北通App、活動登記網頁以健保卡、自然人憑證或行動自然人憑證擇一方式進行登記。主辦單位將電腦隨機抽出3500名幸運兒，並在10月5日上午10點公佈於民政局官網及台北通活動訊息，以手機簡訊及電子郵件通知，中獎者請國慶當日要持台北通App、身分證、中獎通知訊息，在國慶活動後領取嗡嗡包。

民政局表示，第8代嗡嗡包是首次與台北在地品牌「蘑菇MOGU」聯名合作，設計為輕量隨行風，以辛勤的蜜蜂為概念發想，讓早起參加國慶升旗活動的大小朋友可輕裝背帶出行，行動便捷、自由無負擔，包款同時呼應第1代嗡嗡包束口袋款式，可彈性增加收納空間。

今年嗡嗡包以國慶、蜜蜂配色為概念，推出「BEE FREE自由的蜂（藍黃款）」及「BEE FRESH清新的蜂（紅白款）」限定雙款，藍黃款象徵台北多元自由融合，紅白款對照有赤子清新之心。布標主視覺設計上以辛勤的蜜蜂為精神代表，並將「2022」融入蜜蜂翅膀設計，使整體更具簡約、樸實自然，每份嗡嗡包加碼贈送國慶藍紅束繩外袋，質感大幅提升。

這次MOGU也會在官網限量預購販售同款式兩種獨家配色（卡其色、軍綠色）的嗡嗡包，每款580元，民眾可於10月11日前至MOGU官網預購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法