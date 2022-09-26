54歲排灣族年輕阿嬤碩士畢業 論文探原民就業困境

中山大學原碩專班最年輕阿嬤林慶華（左4），努力3年，今年以優異成績通過論文口試，順利畢業。（圖中山大學提供）

2022/09/26 11:30

〔記者方志賢／高雄報導〕54歲排灣族年輕阿嬤林慶華，平時工作是輔導原住民就業，3年前重返校園，攻讀中山大學社會學系原住民碩士專班，碩士論文結合職涯探討「高等教育原民青年的就業狀況」，盼能為消弭原住民與一般民眾的學職涯落差盡份心力，努力3年，今年以優異成績通過論文口試，順利畢業。

林慶華的排灣族名是ljeljeng a lja tjuleng，她兒時在台東縣達仁鄉森永部落讀書，部落同學國中畢業後，能升學的不到5人，她因父母開雜貨店，經濟條件支持她升學，其他人紛紛到工廠、擔任駕駛助理或從事遠洋工作，讓她感到原民青年就學、就業的困境。

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林慶華查閱原住民族委員會110年最新原住民族就業服務狀況調查報告書發現，原住民整體教育機會增加、失業率已趨近平均值，但平均薪資仍有約1萬元的落差，近半數原住民月薪未達3萬元。

林慶華訪談近20名原民青年，發現他們多需自食其力完成高教學業；職場上，她也觀察到原住民長期欠缺電機、電子、資工等理工專技人才，身為原住民的一份子，她期待未來國家政策能強化原民青年的理工專技人才養成教育。

林慶華表示，幼時曾被稱「番仔」、「講母語會被處罰」，遭受歧視。生活上只能用華語互動，甚至用破台語買菜。1990年代台灣原民社會運動興起，原住民青年歌手、選手高喊「我原民、我驕傲」時，她激動得落淚，震撼心底深處的傷口。

年過半百返回校園，林慶華被同學暱稱「最年輕阿嬤」。她說，攻讀碩士學位期間，遇上女兒懷孕、母親生病，往返醫院照料母親，蠟燭多頭燒。半年前孫子出生，她成為年輕阿嬤，愈加忙碌，夜深人靜仍趕緊抽空寫論文。

指導教授、西灣學院院長王宏仁也說，與林慶華透過電子郵件討論論文時，經常發現寄信時間是半夜2、3點，甚至還有4點半寄出的信。口試前一週，林慶華女兒、孫子確診武漢肺炎，她自我隔離還要照顧2名病患，但仍靠堅強的意志力完成論文口試。

中山大學原碩專班最年輕阿嬤林慶華（右2），努力3年，今年以優異成績通過論文口試，順利畢業。（圖中山大學提供）

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