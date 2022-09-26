小一差險入啟智班國中瘋賽鴿 「理化神」林連鍠獲師鐸獎

小一差點被送入啟智班，國中時為改善家計一度瘋賽鴿，幸好遇到恩師沈吉木而萌生想當老師的夢想，台北市石牌國中理化老師林連鍠今獲師鐸獎殊榮肯定。（教育部提供）

2022/09/26 09:45

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市石牌國中理化老師林連鍠是學生心中的「理化神」，但他小一時差點被送入啟智班，國中時一度瘋賽鴿想改善家計，幸好國中數學老師沈吉木沒有放棄他，讓他深刻感受「老師可以擦乾學生的淚水、讓孩子得到養分」，而萌生當老師的夢想，除了理化，也擅長本土語言，曾獲台灣文學獎及教育部本土語言特殊貢獻獎，更獲得今年師鐸獎殊榮肯定。

教育部今早在陽明山中山樓舉行師鐸獎頒獎典禮，共有72位教師獲殊榮。

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林連鍠於2006年曾自製250公里紀錄片，紀錄自己的生命故事，國道250公里是他的故鄉嘉義大林，小一因不會寫也不會算，差點被送入啟智班，他還天真地回家跟父親說「只有我有資格進啟智班」，父親心痛地打了他一巴掌，他說，過去遇到挫折和受輕視而流淚，在當老師後，不希望有學生被歧視冷落，也不因成績差而失去自信，他為此很重視「角落的孩子」，受訪時笑說，他曾打破擔任小學老師妻子的獎盃，今天要以更大的獎盃「師鐸獎」獻給妻子。

桃園市蘆竹區海湖國小是桃園市最北邊的學校，也是弱勢生逾50％的農工型學校，約有320位學生，教師兼教務主任張哲溢在海湖國小任教23年，他說，國中小都不會讀書，全班50人，他排第48名，高中也重考，偷騎機車發生嚴重車禍後，受國中老師鼓勵而感動，也想成為有溫度的老師，看到海湖國小學生就像看到自己，學校獲贈10台獨輪車，老師跟學生一起學騎，藉此幫助學生找到成就感，讓原本叛逆的學生拿下數次全國賽冠軍。

台中市豐原區富春國小校長李秀櫻是921大地震受災戶，她家是台中市大里王朝，大樓傾倒，前門打不開，她用童軍教育「稱人結」，幫助全家人從住家的後門逃生，由5樓平安落地，也促使她後來大力推動童軍教育，並成為學校特色，而她接手有76年校齡的富春國小時只剩12班，向國教署申請設立製造教育科技中心，推動教育行銷，連續5年增班至目前的17班、逾400個學生，且設有柔道、角力、飛盤隊，期待孩子們長大代表國家爭取2028年奧運飛盤比賽。

國立台灣師範大學教授王麗斐在35年的教師生涯中，體認到那些讓老師頭疼、轉介至輔導室的孩子，或長大持續受苦於心理困擾的大人，未必是不懂得該如何做，很多時候是處在知行的落差困境裡，陪一個處於困頓經驗的孩子「長好」，是最有效益的教育投資，早年是直接輔導學生，後來是培育學生去輔導學生，幫助輔導老師度過難關。

桃園市蘆竹區海湖國小教師兼教務主任張哲溢在海湖國小任教23年，藉獨輪車幫助學生找到成就感，成為有溫度的老師，今獲師鐸獎殊榮肯定。（教育部提供）

台中市豐原區富春國小校長李秀櫻是921大地震受災戶，她善用童軍教育救了全家人，更把只剩12班的小校發展到逾400名學生，今獲師鐸獎殊榮肯定。（教育部提供）

台灣師範大學教授王麗斐在35年的教師生涯中，以輔導專業，幫助了很多學生和輔導老師，獲得今年師鐸獎殊榮肯定。（教育部提供）

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