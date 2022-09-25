莫德納次世代疫苗開打首日 桃園逾萬人接種

桃園市莫德納次世代雙價疫苗今天開打，長輩接種情形相當踴躍，市長鄭文燦（左）上午8點前抵達設置於八德靜思堂的社區疫苗接種站視察時，親切地和等候接種的長者話家常。（記者陳恩惠攝）

2022/09/25 20:24

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市獲配3萬餘劑莫德納次世代雙價疫苗，今天進行首次接種作業，市府規劃開設15處社區疫苗接種站，各站一早8點不到湧入等候接種的長者，市長鄭文燦與衛生局王文彥局長上午前往八德慈濟靜思堂關心長者施打次世代疫苗追加劑的接種專案，現場接種意願相當踴躍，光是上半天額度號碼牌1小時內領光，超過原先預期人數，當場協調增加施打量能，首日有1萬536人完成接種，市府衛生局長王文彥呼籲，符合追加劑接種資格的65歲（原住民55歲）以上長者把握明天上午8至下午4點的社區接種站，儘速施打。

王文彥說明，次世代疫苗追加劑接種專案，第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者。根據衛福部疾管署「全國性預防接種資訊管理系統」（簡稱NIIS系統）抓取資料，桃市65歲以上長者符合第1、2、3次追加劑的人數近20萬人，但機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者，包括疾管署報表及NIIS系統迄今尚無相關資料，市府則針對符合第1及2次追加劑者，由里長完成發放13萬6722份通知書。

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王文彥表示，桃園長者接種第1、2、3劑疫苗涵蓋率皆為六都之冠，今天完成接種的1萬536劑次中，約92％為接種第4和第5劑的長者，另外，設籍桃園的長者還能免費接種肺炎鏈球菌疫苗，衛生局會努力守護長者的健康、遠離肺炎威脅。

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桃市衛生局長王文彥在八德靜思堂的社區疫苗接種站關心接種長者的狀況。（記者陳恩惠攝）

桃園市莫德納次世代雙價疫苗今天進行首次接種作業，市境內長者的打氣相當旺盛，15處社區疫苗接種站開站1小時內施打額度皆領取一空，總共有1萬536人完成接種。（記者陳恩惠攝）

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