高雄鳳山明德訓練班 地方爭取轉人權教育園區

高雄不義遺址國定古蹟鳳山明德訓練班，文化局明年進行修復工程，將先行修復「大碉堡」。（記者陳文嬋攝）

2022/09/25 20:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山明德訓練班是白色恐怖時期不義遺址，近來台灣導演陳芯宜製作人權VR作品「無法離開的人」奪下威尼斯影展大獎將於10月高雄電影節亞洲首映，地方爭取人權教育園區，結合台灣之光創意VR體驗白色恐怖，讓民眾感受得來不易的轉型正義。

高雄在白色恐怖時期有4處不義遺址，以國定古蹟鳳山明德訓練班最受矚目，占地總面積27公頃，擁有13處古蹟及19座附屬建築物，修復總經費預估7億元。

請繼續往下閱讀...

市府文化局表示，該園區是日治時期日本海軍三大無線電信所唯一在台灣的鳳山無線電信所，以強化海外作戰能力，凸顯高雄國際戰略地位。國民政府遷台後，園區劃分為3個區域，北邊宿舍區成為眷村，南邊區域進駐海軍通訊隊，中間核心區先後成為關押海軍政治犯與思想犯的「鳳山招待所」，及管教管束軍中頑劣份子的「海軍訓導中心」與「海軍明德訓練班」。

近來台灣導演陳芯宜製作、國家人權博物館出品「無法離開的人」，奪下威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，藉由VR體驗白色恐怖時期歷史。

台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁提出鳳山明德訓練班轉型為南部人權教育園區，結合台灣得獎產業創意VR虛擬實境，體驗政治受難者白色恐怖時期生活，搭配政治受難者現身說法的真人圖書館，讓民眾了解得來不易的民主自由，讓修復工程不只硬體，最重要是歷史記憶修復。

無黨籍議員黃捷爭取鳳山明德訓練班文史保存與歷史再造，比照景美人權園區，爭取轉型為人權教育基地，作為高雄市歷史教育、人權教育的重要基地，藉由歷史導覽、場景重現、人權展覽，開放民眾參觀，讓國人省思歷史，提升民主及人權意識，成為最好公民教育。

市府文化局強調樂觀其成，具有軍事、眷村、人權、通信等歷史文化，是現今東亞除了日本以外唯二的長波無線電信所，文化部已核定2.08億經費，明年啟動修復工程，將優先修復大碉堡，分期施工、分期開放，廣納人權等主題，進行通盤考量後，也會納入VR體驗評估，做出最好的呈現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法